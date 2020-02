Jarosław Kaczyński: Politycy naszego obozu muszą teraz zapomnieć o własnych ambicjach

Jarosław Kaczyński wzywa do jedności i ciężkiej pracy na rzecz reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy. W pierwszym wywiadzie po konwencji inaugurującej kampanię kandydata Prawa i Sprawiedliwości, udzielonym tygodnikowi "Gazeta Polska", prezes PiS mówi, że "prezydent Andrzej Duda wygra wybory tylko wówczas, gdy wszyscy będą ofiarnie pracowali na jego sukces, a nie rozglądali się za korzyściami dla siebie".

"Wszyscy politycy naszego obozu muszą mieć świadomość, że teraz mają zapomnieć o własnych ambicjach, karierach politycznych czy jakichś planach rozbudowy swoich formacji" - podkreśla Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".



"Łączą nas idee, program, który obiecaliśmy naszym wyborcom zrealizować, i to jest absolutny priorytet" - dodaje prezes PiS.



Jarosław Kaczyński zachęca wyborców, "by dawali to odczuć posłom i senatorom Zjednoczonej Prawicy". "Każdy powinien czuć presję woli naszych zwolenników, a ona jest oczywista - reelekcja Andrzeja Dudy i dokończenie reform" - przekonuje Jarosław Kaczyński w specjalnym, obszernym wywiadzie.

