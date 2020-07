Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do wtorku (7 lipca) jest czas na składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Z kolei do piątku (10 lipca) można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborca figuruje się w spisie wyborców.

Zdjęcie Wybory prezydenckie 2020 /fot. Grzegorz Bukala /Reporter

Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego przypomina, że piątek (10 lipca) to termin, do którego osoby, które zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego, powinny odesłać swoje pakiety wyborcze albo do skrzynki nadawczej na obszarze gminy, albo do właściwego urzędu gminy. Dodał, że koperty zwrotne będzie też można doręczyć do obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania.

W piątek o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli (12 lipca) do czasu zamknięcia lokali wyborczych. Głosowanie będzie się odbywało w godz. 7 do 21.



W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się urzędujący prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.