Kampania pozorów, czyli jakie tematy zostały pominięte w wyścigu o prezydenturę

Obronność, sprawy międzynarodowe i polityka historyczna to tematy, które w kontekście wyborów prezydenckich powinny zdominować debatę publiczną. Tak się jednak nie stało, a zamiast spraw związanych ściśle z obowiązkami głowy państwa, wyborcy oglądali spór ideologiczny, obietnice socjalne i festiwal przekomarzania się.

Prezydent, mimo że to najważniejszy urząd w państwie, ma dość okrojone uprawnienia. Nie było tego widać w kampanii. Obaj kandydaci rzucali obietnicami i zapewnieniami, jakby przynajmniej byli szefami rządu albo w Polsce obowiązywał system prezydencki. Nie, tak nie jest. Rola prezydenta ma dużo mniejsze znaczenie niż wynikałoby to z przedwyborczych deklaracji obu kandydatów.

Co może prezydent? Jego uprawnienia wynikają jasno z konstytucji i można je streścić do najważniejszych kwestii: podpisuje lub wetuje ustawy, ma prawo inicjatywy ustawodawczej, może zarządzić referendum, współodpowiada za politykę zagraniczną, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, może stosować prawo łaski, nadaje obywatelstwo. Aż tyle, i tylko tyle.

Widać wyraźnie, że w kampanii prezydenckiej z oczywistych względów powinny pojawić się sprawy związane z obronnością i polityką zagraniczną. To najważniejsze zadania prezydenta i pomysł na ich realizację powinien być kluczowym zagadnieniem w wyścigu po ten urząd. Jakie więc tematy, ważne z punktu widzenia głowy państwa, nie pojawiły się w kampanii? Wybraliśmy kilka z nich. Dorzucamy też inne tematy, które nie należą bezpośrednio do roli prezydenta, ale nawet przy takim festiwalu obietnic zostały pominięte.

1. Polityka historyczna

Było jej bardzo mało. Trzeba oddać, że trochę mówił o niej prezydent Andrzej Duda. Głównie w kontekście niemieckim lub w sprawie mienia bezspadkowego. Zaznaczał, że to ci, którzy wywołali wojnę, powinni płacić odszkodowania. Jednocześnie nie wspominał w tej kampanii o reparacjach od Niemiec. Rafał Trzaskowski temat w zasadzie pominął - w jego spocie wystąpili powstańcy warszawscy, i to tyle.

A szkoda, bo rola prezydenta w przypadku kształtowania polityki historycznej jest niesłychanie ważna. Warto byłoby poznać choćby stosunek obu panów do rzezi wołyńskiej, bo sprzyja temu kalendarz - 11 lipca przypada kolejna rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu. Kandydat na prezydenta mógłby zapowiedzieć też budowę muzeum ważnego z punktu widzenia naszej polityki historycznej. Przez politykę historyczną mógłby próbować na nowo określać nasze stosunki z Izraelem, Ukrainą, Niemcami i Rosją.

2. Polityka zagraniczna

Pojawiała się w kampanii, ale w ograniczonej formie. Priorytety polityki zagranicznej obaj kandydaci przedstawili już na debacie ze wszystkimi pretendentami. Andrzej Duda w pierwszą wizytę zagraniczną wybrałby się do Waszyngtonu, a Rafał Trzaskowski do Brukseli. Na wiecach wyborczych Duda opowiadał o dobrych relacjach z USA i wspominał ostatnią wizytę, Trzaskowski zaś przekonywał, że chce odbudować relacje z UE, które mają być ważne głównie w perspektywie nowych siedmioletnich ram finansowych.

Zabrakło jednak kwestii spraw sąsiedzkich (relacje z Ukrainą i Białorusią), choć o poprawionych stosunkach z Litwą wspominał Duda. Punktem antagonizującym byli Niemcy ("nie będą nam Niemcy wybierać prezydenta" i "nie ma się co Niemców bać"). Mało mówiło się o polityce w skali makro, również o Unii Europejskiej, która potrzebuje reformy i silnego przywództwa.

Mało było też o polskiej dyplomacji, a warto wspomnieć, że kilka dni temu Konferencja Ambasadorów RP (39 byłych dyplomatów - red.) wystosowała list otwarty, w którym w pierwszym zdaniu pisze, że "polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej nie istnieje".

3. Obronność

"Dzięki silnemu sojuszowi z USA i obecności wojsk amerykańskich w Polsce jesteśmy dziś bezpieczni" - powtarzał w kampanii prezydent Duda. W kolejnym zdaniu dodawał, że przekop Mierzei Wiślanej jest potrzebny, by uniezależnić się od Rosji. To w zasadzie dwa duże ogólniki dotyczące obronności, które pojawiły się w jego kampanii.

Z drugiej strony prezydent Warszawy nie przedstawił żadnych rozwiązań. Wskazywał, że wojska amerykańskie do Polski sprowadził rząd PO, a PiS jedynie dobrze je zagospodarował. Konkretów było więc jeszcze mniej.

A to temat najważniejszy z punktu widzenia prezydenta, bo w przypadku konfliktu zbrojnego de facto staje on na czele wojska. To prezydent zresztą wręcza nominacje generalskie, a w ostatnich pięciu latach było głośno o kilku kontrowersyjnych decyzjach i konflikcie prezydenta Dudy z Antonim Macierewiczem. Pojawiały się informacje, że wojsko jest upartyjnione, ale w kampanii wszyscy o tym zapomnieli. Pojawia się też kwestia polskiego przemysłu obronnego, który według opinii wojskowych jest w bardzo złym stanie. Wciąż niedokończona pozostaje reforma systemu kierowania i dowodzenia, co w razie konfliktu znacznie ogranicza nasze możliwości obronne. To kwestie, którymi powinien zająć się kandydat na prezydenta, a zostały one całkowicie pominięte w kampanii.

4. Demografia

Stajemy się starzejącym społeczeństwem, a badania wskazują, że program 500 plus nie wpłynął na demografię. Ten temat, choć odległy od prezydenckich uprawnień, również nie pojawił się w kampanii.

5. Edukacja i szkolnictwo wyższe

Temat pojawił się jedynie zdawkowo. Duda zaproponował, by rodzice mieli większy wpływ na to, co znajduje się w programie szkolnym. Trzaskowski z kolei mówił o potrzebie odchudzenia podstawy programowej i by stać po stronie nauczycieli, gdy tego potrzebują. Bez konkretów.

6. System ochrony zdrowia

Zadziwiające, że w dobie pandemii koronawirusa tak mało mówiło się o potrzebach lekarzy, pielęgniarek, szpitali. To oni stanęli na wysokości zadania, gdy śmiertelny wirus zbliżał się do Polski. A sytuacja szpitali, głównie powiatowych, od lat jest katastrofalna. Żaden z kandydatów nie przedstawił pomysłu na reformę całego systemu. Oczywiście, nie jest to w zakresie jego obowiązków, ale podobnie jest z innymi kwestiami, które znalazły swoje miejsce w kampanii.

7. Praworządność

Temat, który "przejadł się" polskiemu społeczeństwu. Pewnie dlatego żaden z kandydatów wyraźnie na niego nie postawił. Jest to nieco dziwne, bo opozycja właśnie na sądownictwie i praworządności przez ostatnie lata opierała swoją polityczną strategię. Również rządzący przekonywali, że "reformę sądownictwa trzeba dokończyć", ale z ust Andrzeja Dudy takie stwierdzenia nie padały.

Okiem eksperta:

Prof. Artur Gruszczak, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego:

- Obaj kandydaci skupili się na krajowych sprawach, a kwestie zagraniczne i bezpieczeństwa zostały potraktowane instrumentalnie. Sztaby pewnie wyszły z założenia, popartego badaniami, że obywatele interesują się bieżącymi sprawami, tymi na wyciągnięcie ręki. Wielka polityka ludzi nie interesuje, chyba że w atmosferze afer i skandali. Zabrakło mi tego, ale przyjmuję to ze zrozumieniem.

- Jakie pytanie zadałbym kandydatom? Jak widzą miejsce Polski w UE, w bardzo szczególnym okresie kryzysu gospodarczego i zdrowotnego. Jak też widzieliby uzyskanie jak najlepszej pozycji Polski w planach wychodzenia z kryzysu, również w perspektywie nadchodzących nowych siedmioletnich ram finansowych, gdzie jest dużo do zyskania i stracenia. Ważna jest kwestia przyszłości i tożsamości Unii. Dyskusja ma się toczyć w najbliższych latach, ale jaki będzie polski głos, na które obszary będziemy zwracać uwagę? Stanowiska obu kandydatów pewnie byłyby odmienne. Niekoniecznie obaj kandydaci chcieliby ten temat mocno eksploatować. A wypowiedzi publiczne miałyby charakter wiążący w kontekście oficjalnego stanowiska Polski.

- Ważna jest też kwestia dobrego i trudnego sąsiedztwa. Temat w ogóle zaniedbany w debacie publicznej. W nowej strategii bezpieczeństwa narodowego pojawiła się co prawda Rosja, głównie jako zagrożenie. Diagnoza słuszna, ale brak rozważań, jaką politykę należałoby realizować wobec Rosji. Partnerstwo Wschodnie mocno osłabło, co dalej z tym projektem? Jak utrzymać tę formułę?

Gen. Bogusław Pacek, profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert PAN:

- Kampania wyborcza, zarówno jej pierwszy etap jaki i drugi, kiedy pozostało dwóch kandydatów, skupiła się przede wszystkim na kwestiach gospodarczych i społecznych. Budziło to mój duży niedosyt, ponieważ można było odnieść wrażenie, że polski prezydent, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, jest jednocześnie szefem rządu, a tak nie jest. Debaty, wypowiedzi i komentarze dotyczyły kwestii, które najczęściej nie zależą wprost od prezydenta, ale są domeną premiera i rządu.

- Oczekiwałem, że debata wyborcza pokaże różnice kandydatów dotyczące trzej najważniejszych spraw. Obronności i bezpieczeństwa państwa, polityki zagranicznej oraz przestrzegania praworządności, w tym konstytucji. Szczególnie niedosyt dotyczył spraw obronnych, które są w największym stopniu prerogatywą prezydenta. Różnych problemów jest wiele, a nie znajdowały one odzwierciedlenia w wypowiedziach kandydatów.

Dr hab. Bartłomiej Biskup, Wydział Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego:

- W kampanii pojawiły się przede wszystkim tematy ideologiczne, takie jak małżeństwa par homoseksualnych i adopcja dzieci przez takie pary. Z drugiej strony kampania opierała się na tematach socjalnych, a także skupiała uwagę na działalności konkurenta. Ograniczała się do tego, "czego konkurent nie zrobił" i czy następny prezydent będzie rządowi pomagał czy przeszkadzał. Prawie w ogóle nie pojawiły się kwestie związane z obronnością, reformą systemu ochrony zdrowia, a nawet, wydawałoby się oczywiste, polityką historyczną.

Łukasz Szpyrka