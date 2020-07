Kandydat idealny czy mniejsze zło? Nowy sondaż IBRiS

Co Polacy myślą o kandydatach na prezydenta? 69 proc. spośród wyborców Andrzeja Dudy głosuje na niego, ponieważ uważa go za "idealnego kandydata". Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego współczynnik ten jest o wiele mniejszy - wynika z sondażu IBRiS dla "Polityki".

Ankietowani przez IBRiS odpowiedzieli na pytanie: Które z określeń bardziej pasuje do Pani/Pana wyboru w drugiej turze wyborów prezydenckich?

Badani mogli wybrać jedną z trzech odpowiedzi: "głosuję na mojego idealnego kandydata", "to nie jest mój idealny kandydat, głosuję na mniejsze zło" lub "trudno powiedzieć".

Spośród wyborców ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy 69 proc. wskazało, że jest to ich "idealny kandydat". 25 proc. badanych odpowiedziało, że głosuje na niego jako "mniejsze zło", a 6 proc. nie było w stanie odpowiedzieć.



W przypadku wyborców kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego widać inny trend. 26 proc. z nich uważa go za "kandydata idealnego", natomiast 70 proc. popiera go, uznając za "mniejsze zło". 4 proc. ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Sondaż IBRiS został przeprowadzony dla tygodnika "Polityka" 4 lipca na grupie 1100 dorosłych Polaków metodą CATI.