Kandydatki na Pierwszą Damę. Która z nich zamieszka w Pałacu Prezydenckim?

12 lipca Polacy zagłosują w II turze wyborów prezydenckich 2020. I tura nie dała odpowiedzi na pytanie, kto przez najbliższe 5 lat będzie urzędował w Pałacu Prezydenckim. Do II tury przeszli: urzędujący prezydent Andrzej Duda z 43,5 proc. poparcia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 30,46 proc. wyborców.

Zdjęcie Małgorzata Trzaskowska i Agata Kornhauser-Duda /Beata Zawrzel/Jacek Dominski/REPORTER /East News

Oczywiście w wyborach Prezydenta RP najważniejszy jest on sam, ale niemałą rolę przypisuje się też jego towarzyszce życia.



Reklama

Podczas kampanii wyborczej kandydatka na Pierwszą Damę może znacząco wspomóc swojego partnera w walce o fotel prezydencki. Z drugiej strony, może być też jego obciążeniem. Ocena należy do wyborców.

Oto sylwetki kandydatek na Pierwszą Damę.

Agata Kornhauser-Duda

Agata Kornhauser-Duda od 5 lat nosi honorowy tytuł Pierwszej Damy Rzeczpospolitej.

Z wykształcenia jest filologiem. Do czasu wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta w 2015 roku uczyła języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Pierwsza Dama znana jest z tego, że nie zabiera głosu w sprawach publicznych, za co jedni ją chwalą, inni krytykują. Udziela się za to w inny sposób.

Zdjęcie Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda / Leszek Szymański / PAP

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, podczas 5 lat prezydentury męża Agata Kornhauser-Duda zainicjowała setki akcji charytatywnych. Ponadto odbyła ponad pół tysiąca oficjalnych wizyt, w tym kilkadziesiąt zagranicznych. Spotkała się w tym czasie z ponad 50 tys. osób.

Pierwsza Dama znana jest z elegancji. W ostatnim czasie, zaskakując wielu, założyła konto na Instagramie. Państwo Dudowie mają córkę Kingę, absolwentkę prawa na UJ.

Małgorzata Trzaskowska

Zdjęcie Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą / Waldemar Deska / PAP

Małgorzata Trzaskowska jest mniej rozpoznawalną kandydatką na Pierwszą Damę. Wszystko dlatego, że jej mąż Rafał Trzaskowski dopiero niedawno włączył się do wyścigu o najważniejszy urząd w państwie.

Małgorzata Trzaskowska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Do czasu wyboru jej męża na prezydenta Warszawy pracowała w stołecznym urzędzie, po czym wzięła bezpłatny urlop.

Jaką byłaby Pierwszą Damą, gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem? "Żonę bardzo trudno powstrzymać przed mówieniem tego, co myśli, dlatego mielibyśmy Pierwszą Damę, która często wyrażałaby swoją opinię. Ale nie brak jej też empatii i wdzięku osobistego, w czym przypomina Marię Kaczyńską, która była znana z uśmiechu i z tego, że pochylała się nad słabszymi" - mówił Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla "Newsweeka".

Państwo Trzaskowscy mają dwoje dzieci: 15-letnią Aleksandrę i 10-letniego Stanisława.

Opracowanie: Joanna Potocka

Czytaj na stronie RMF24.pl