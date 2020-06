"Pewnie rekordu nie będzie z pewnych względów technicznych. Komisje będą miały dodatkowe zadanie, czyli rozpakowanie kopert, w których będą głównie karty do głosowania" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Zdjęcie Magdalena Pietrzak /Jan Bielecki /East News

"Jeszcze mamy zagranicę. Normalnie w kodeksie wyborczym na zagranicę czekamy tylko 24 godziny, teraz 48 godzin. Za granicą jest bardzo dużo chętnych do głosowania. W jednej komisji jest aż 20 tysięcy osób, które zadeklarowały głosowanie korespondencyjne, więc tam może też być jakiś problem" - mówiła sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej.

"Liczymy na to, że to mimo wszystko we wtorek nastąpi, ale to jest naprawdę bardzo optymistyczna wersja" - dodała.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, a ewentualna druga tura wyborów - 12 lipca. Wybory odbędą się w formie mieszanej - tradycyjnie w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie dla chętnych.