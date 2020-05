Kiedy wybory prezydenckie? RMF: Nawet przez miesiąc możemy nie poznać daty

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek najprawdopodobniej ogłosi termin wyborów prezydenckich dopiero po wejściu w życie nowych reguł dotyczących głosowania hybrydowego z ustawy PiS - ustalili nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Według informacji RMF, premier może do tego czasu wstrzymać publikację uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek / Leszek Szymański /PAP

Jeśli Senat wykorzysta 30-dniowy termin na zajęcie się ustawą, to dopiero w połowie czerwca dowiemy się, kiedy wybierzemy głowę państwa. Oznacza to, że jeśli PiS będzie chciało I tury wyborów prezydenckich 28 czerwca, a tak twierdzą źródła dziennikarza RMF FM, Patryka Michalskiego, to może się okazać, że od ogłoszenia wyborów do głosowania będziemy mieli około dwóch tygodni.

Opisany w kodeksie wyborczym kalendarz wyborczy liczy około 60 dni. Obejmuje m.in. rejestrację komitetów, zbiórkę podpisów przez kandydatów, skompletowanie komisji wyborczych, przygotowanie pakietów, wydanie rekomendacji przez PKW i przede wszystkim kampanię wyborczą.

Przeprowadzenie tego procesu w dwa tygodnie wydaje się nierealne, a z pewnością uniemożliwiłoby przygotowanie pakietów wyborczych dla tych, którzy będą chcieli głosować korespondencyjnie. Taki scenariusz właściwie uniemożliwi start nowym kandydatom.

Jeśli jednak Elżbieta Witek zdecyduje się na ogłoszenie wyborów później - 5 lub 12 lipca, to przed ogłoszeniem wyniku wyborów może skończyć się kadencja Andrzeja Dudy. W takim przypadku kompetencje głowy państwa przejęłaby marszałek Sejmu.

Marszałek Senatu - jak twierdzi - chce rozmawiać o możliwym kompromisie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Patryk Michalski

Opracowanie: Magdalena Partyła



