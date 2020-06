Debata prezydencka zorganizowana przez TVP nie miała nic wspólnego z poważną rozmową o przyszłości Polski - uważają eksperci z Klubu Jagiellońskiego. I proponują, by kandydaci na najwyższy urząd w pańskie odpowiedzieli na inne pytania.

Zdjęcie Debata prezydencka w TVP /Paweł Supernak /PAP

W środowy wieczór jedenastu polityków ubiegających się o fotel prezydenta wzięło udział w debacie w TVP. Pytania dotyczyły przyjmowania uchodźców, przygotowań do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole, małżeństw par homoseksualnych i adopcji dzieci przez te pary, przyjmowania euro i zakupu szczepionki na koronawirusa. Relację z debaty można zobaczyć TUTAJ .

Reklama

To nie miało nic wspólnego z poważną debatą o przyszłości Polski - uważają eksperci z Klubu Jagiellońskiego. Zaproponowali oni dziesięć innych pytań, które dotyczą - ich zdaniem - kluczowych wyzwań przyszłości.



Oto one:



1. Jak zredukować dług publiczny?

2. Czy i o jakich sprawach warto zorganizować wraz z Senatem referendum?

3. Czy Unia może tworzyć militarną alternatywę dla NATO?

4. Czy i jak sprawić, by Polaków było więcej?

5. Jak zadbać o polityczną równowagę wobec starzenia się społeczeństwa?

6. Czy i w jakim tempie odchodzić od węgla?

7. Czy i jak chronić pieszych?

8. Czy rozwijać 5G z Chińczykami?

9. Kto powinien być bohaterem "narodowej superprodukcji"? (odnośnie do polityki historycznej)

10. Jaki produkt warto promować jako polski?

Pytania te zostały wysłane do sztabów wszystkich kandydatów.



Debata prezydencka w TVP przed wyborami 1 / 8 Debata prezydencka w YVP Źródło: PAP Autor: Paweł Supernak udostępnij