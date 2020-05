W środę późnym wieczorem Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin wydali wspólne oświadczenie, które oznacza, że Zjednoczona Prawica wciąż tworzy większościową koalicję, a po 10 maja odbędą się zupełnie nowe wybory prezydenckie. Dojdzie do nich prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca.

Rozmowy ostatniej szansy zbiegły się z debatą prezydencką w TVP, gdy oczy wszystkich obserwatorów życia politycznego były wpatrzone w ekrany telewizorów (prowadzący debatę powiedział, że oglądało ją ponad 6 mln widzów). Kilka kilometrów dalej od Woronicza, w Sejmie przy Wiejskiej, zupełnie po cichu, spotkało się pięć osób, od których miała zależeć przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Jak słyszymy, nie była to gra polityczna, ale koalicja i rząd naprawdę wisiały na włosku.

W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Mateusz Morawiecki, Jadwiga Emilewicz i Marcin Ociepa.

Koalicja utrzymana

Rozmowy trwały blisko dwie godziny. Zakończyły się w zasadzie w momencie wydania oświadczenia. Jak słyszymy, z efektu końcowego wszyscy mają być zadowoleni, choć rozwiązania kompromisowe mają to do siebie, że obie strony musiały ustąpić. Fakty są takie, że Zjednoczona Prawica zachowuje swój dotychczasowy status - a rozpadu koalicji obie strony najbardziej chciały uniknąć.

Ustalono na razie ogólny zarys wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. "Po upływie terminu 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie" - czytamy w oświadczeniu.

Wybory mają się odbyć wyłącznie w formie korespondencyjnej, a co za tym idzie, Porozumienie zagłosuje w czwartek za przyjęciem ustawy. Ta będzie jednak znowelizowana o rozwiązania zaproponowane przez Porozumienie.

Szczegóły w przyszłym tygodniu

Co ważne, szczegółów rozwiązania opisanego w oświadczeniu nie poznamy szybko. Nawet podczas porannego briefingu prasowego posłów Porozumienia (zaplanowane na godz. 8.30). Szczegółowe rozstrzygnięcia i ustalenia mają być jeszcze dopracowane między stronami na początku przyszłego tygodnia.

Z wypracowanego rozwiązania, jak słyszymy, zadowoleni są wszyscy. Wydaje się natomiast, że to Jarosław Gowin ugrał nieco więcej - wybory nie odbędą się w maju, a Polacy oddadzą głos wyłącznie korespondencyjnie w lepiej przygotowanych wyborach. Jarosław Kaczyński z kolei unika wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, a wybory odbędą się prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości, a podczas czwartkowego, prestiżowego głosowania, posłowie Porozumienia zagłosują tak jak on.

Jedyna obawa polega na tym, że opozycyjni kandydaci, jak Małgorzata Kidawa-Błońska, mogą być zastąpieni mocniejszymi. Szczegółowe rozwiązania mają jednak zostać doprecyzowane, bo rozważa się też uniknięcie ponownego zbierania podpisów, więc obecni kandydaci zachowaliby swoje prawa.

Reset w relacjach PiS-Porozumienie

Kluczowa w rozmowach miała być kwestia konstytucyjności i zachowania ciągłości prezydentury. Jak słyszymy, zaprezentowanego późnym wieczorem rozwiązania "nikt podważyć nie może. Opozycja może marudzić, ale podważyć tego nie może".

Ważne ma być też to, że będą to zupełnie nowe wybory, a nie przesunięcie terminu. Ma mieć to znaczenie również symboliczne, bo nowe wybory oznaczają reset również w relacjach między PiS a Porozumieniem.

Wybory na przełomie czerwca i lipca

Nowe wybory prezydenckie na pewno odbędą się przed 6 sierpnia, kiedy wygasa kadencja Andrzeja Dudy. Był to też nieprzekraczalny termin i kluczowy punkt rozmów. Koalicja rządząca liczy, że wybory uda się przeprowadzić jeszcze w czerwcu. Takie rozwiązanie ma być możliwe, jeśli szybko zadziała Sąd Najwyższy i Marszałek Sejmu. Jeśli procedury będą się przeciągać, wybory odbędą się w lipcu.

