"Jeśli Andrzej Duda jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych i prowadzi rozmowy o stosunkach polsko-amerykańskich, także w strefie militarnej, to on tam walczy o wolność. O polską wolność" - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Lublinie podczas konwencji Forum Młodych PiS pod hasłem "Wiemy, czego chcemy". Jak dodawał, "obóz dobrej zmiany, na czele którego stoi Andrzej Duda, to obóz wolności".

Zdjęcie Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Forum Młodych PiS /Wojtek Jargiło /PAP

Jarosław Kaczyński mówił o "wolności", która jest "rozumiana szeroko"

Reklama

"Napisano na temat wolności całe biblioteki, ale spór, który się toczy nie został zakończony. Trwa w sferze intelektu, myśli, ale też w praktyce".

Jak mówił lider PiS, "rotmistrz Pilecki był wolny nawet w Oświęcimiu".

"Najczęściej mówi się o dwóch rodzajach wolności - 'od czegoś' i 'do czegoś'. Ten pierwszy - to wszystko, co zabezpiecza przed opresją; ten drugi - oznacza spokojne sumienie, jeśli chodzi np. o zwierzęta. To wolność bycia leczonym, wolność podróżowania" - powiedział szef PiS.

"Tylko kraj, w którym ta wolność jest faktem, może zostać uznany przez ludzi dojrzałych za kraj właściwy. Ale z historii wynika, że wolność jest dobrem rzadkim, rzadkim gościem" - stwierdził Kaczyński. Jak dodał, "są w świecie potężne państwa, w których wolności nie ma. Są kultury, które nie traktują wolności jako wartości".



Zdaniem szefa PiS, "wolność jest dzisiaj zagrożona". "Można powiedzieć, że się cofa, w wielkiej części tych państw, w których w sensie prawnym gwarancje wolności istnieją. Dzisiaj poprawność polityczna i związana z nią cenzura, często de iure, prowadząca nawet do stosowania środków represyjnych wobec ludzi mówiących rzeczy, według poprawności polityczne, niewłaściwe powoduje, że trudno dziś mówić o wolności".

Kaczyński: Duda musi pozostać prezydentem

Jak mówił, "Polska powinna pozostać wyspą wolności". "Kiedy mówiłem o tym 10 lat temu, byłem przekonany, że tak jest. Teraz wiem, że to jest zadanie. Wszyscy musimy o to walczyć. Bo wolność jest ogromną wartością".

Prezes PiS nawiązał też do nauki św. Franciszka. "To ważna część naszego przesłania kulturowego".

Jak ocenił, jeśli Andrzej Duda jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych i prowadzi tam rozmowy o stosunkach polsko-amerykańskich, także w strefie militarnej, to on tam "walczy o wolność. O polską wolność". "Obóz dobrej zmiany, na czele którego stoi Andrzej Duda, to obóz wolności" - powiedział Kaczyński, dodając, że Duda "musi pozostać prezydentem".



"Też jestem optymistą" - powiedział Kaczyński, odpowiadając na okrzyki "pierwsza tura".

Konwencja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu. Potem przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal mówił, że jej celem jest pokazanie, że w PiS młodzi mają przebicie, narzucają pewne tematy, że są w stanie je realizować, a nie tylko o nich mówić, oraz że są mocno wspierani przez kierownictwo partii, dlatego będzie z nami prezes Kaczyński".

Przed wystąpieniem szefa PiS głos zabrali też inni młodzi działacze partii. Wśród tematów wystąpień była sprawa ekologii, ochrony zwierząt i kwestie pracownicze.

"Będą poruszane kwestie, które nas, młodych, interesują. Chcemy się odnosić do spraw, które dotyczą budowania Polski, w której przez kilkadziesiąt kolejnych lat będziemy żyć" - zapowiadał Moskal.