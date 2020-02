W Jasionce koło Rzeszowa trwa konwencja wyborcza kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, inaugurująca jego kampanię prezydencką. Głos podczas wydarzenia zabrali m.in. szef Rady Naczelnej PSL Jarosław Kalinowski i żona lidera PSL, Paulina Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Kandydat w wyborach prezydenckich, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną Pauliną Kosiniak-Kamysz, oraz posłowie PSL Dariusz Klimczak i Urszula Pasławska /Darek Delmanowicz /PAP

W sobotę w Jasionce koło Rzeszowa odbywa się konwencja inaugurująca kampanię prezydencką lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na początku spotkania prowadzący konwencję pytali obecnych na Sali, dlaczego zagłosują na lidera PSL. Wypowiadała się m.in. młoda dziewczyna, emerytka, mężczyzna, który w 2015 roku w wyborach prezydenckich głosował na Pawła Kukiza, oraz aktor i śpiewak Jacek Wójcicki.

Później głos zabrał szef Rady Naczelnej PSL Jarosław Kalinowski. Podkreślał on, że miejsce konwencji jest miejscem szczególnym dla ludowców. "Bo to właśnie tu 125 lat temu narodził się zorganizowany Ruch Ludowy".

"Właśnie dziś powracamy do naszych korzeni, ze szczególnego powodu. Tym szczególnym powodem jest osoba, która ma szansę zapisać się na kartach polskiej historii, 10 maja ma szansę zmienić bieg tej historii. I nie ukrywam, że bardzo na to liczę, ale nie tylko ja, wszyscy tu obecni i wielu zwolenników naszego Władysława w całym kraju liczy na to, że najbliższe wybory prezydenckie wygra Władysław Kosiniak-Kamysz" - zaznaczył Kalinowski.

Jak mówił, głównym kontrkandydatem prezesa PSL jest, "osoba, która pięć lat temu wygrała wewnątrzpartyjny casting". "Jak się okazało, jak życie pokazało - był to wewnętrzny casting na marionetkę. I można powiedzieć, że spełnił swoje zadanie, bo jest na każde zawołanie swojego prezesa" - ironizował Kalinowski.

Paweł Kukiz z telebimu

Na konwencji prezesa PSL nie był obecny lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, którego ugrupowanie tworzy z ludowcami klub Koalicji Polskiej. Polityk połączył się na telebimie z uczestnikami wydarzenia.

"Nie mogę dzisiaj uczestniczyć w konwencji z prostej przyczyny. Władek, ty najbardziej mnie zrozumiesz. Tego samego dnia miałem zaplanowany wcześniej event, który poświęcamy Franiowi choremu na SMA" - tłumaczył. "Święcie wierzę w to, że wygrasz wybory, że zmienimy ordynację wyborczą, że wprowadzimy referenda, że spowodujemy zakończenie wojny polsko-polskie i zbudujemy państwo prawdziwie obywatelskie" - dodał.

Ostre słowa pod adresem Andrzeja Dudy

Warszawski poseł ludowców Władysław Teofil Bartoszewski zaczął swoje przemówienie od przypomnienia, że prezydent RP jest gwarantem konstytucji, zwierzchnikiem sił zbrojnych i jako głowa państwa ma znaczący wpływ na politykę zagraniczną kraju.

"Pan prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoją kadencję jako prezydent od złamania konstytucji, kiedy nie zaprzysiągł trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a potem robił dalej" - zaznaczył.

"Jako zwierzchnik sił zbrojnych nie doprowadził do opracowania strategii bezpieczeństwa narodowego w związku z tym siły zbrojne operują w tym kraju, nie wiedząc, jaki mają cel strategiczny i co właściwie mają robić" - dodał poseł PSL.

Głos podczas wydarzenia zabrała również żona lidera PSL, Paulina Kosiniak-Kamysz.

"Jaki jest Władek? Dokładnie taki, jakiego znacie. Nie ma dwóch Władków - innego w domu, innego w Sejmie. Jest zawsze taki sam - prawdziwy, autentyczny i normalny" - mówiła żona kandydata.

Jak zaznaczała, ona sama nie jest i nie będzie "żoną, która milczy". "Będę krzyczeć, będę wspominać o kobietach, o słabszych, o niepełnosprawnych, o wartościach, które są dla nas najważniejsze" - podkreślała.



Kosiniak-Kamysz: Prezydent musi być aktywny

"Jesteśmy w nieprzypadkowym miejscu, jesteśmy w Jasionce, w Rzeszowie, jesteśmy na Podkarpaciu. Rzeszów to miasto, które rozwija się w nieprawdopodobnym tempie, wygrywa w konkursie na najlepsze miejsce do prowadzenia biznesu, pierwsze miejsce w konkursie smart city, trzecie miejsce wśród obywatelskich, przyjaznych dla obywatela. (...) Jesteśmy w takim miejscu, które chciałbym, żeby było w całej Polsce, gdzie tradycja nie jest sprzeczności z nowoczesnością, gdzie bycie w Unii Europejskiej jest miarą patriotyzmu" - rozpoczął swoje przemówienie kandydat na urząd prezydenta, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, patriotyzm to miłość do ojczyzny. "To jest miłość do naszej ukochanej ojczyzny, do Polski. Ale miłość wyraża się nie tylko przez wspaniałe rzeczy jak wywieszenie flagi, odśpiewanie hymnu, święta narodowe. Miłość do ojczyzny to codzienna praca, miłość do ojczyzny to stawianie na taki rozwój Polski, który gwarantuje bezpieczeństwo. Dzisiaj miejsce Polski i bezpieczeństwo Polski i jej rozwój, czyli wypełnienie patriotyzmu, to jest silna obecność w Unii Europejskiej" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL podkreślił, że to, co wydarzyło się w Rzeszowie, nie stało się samo. "Chciałbym pozdrowić pana prezydenta Tadeusza Ferenca, który mnie poparł w tym wyścigu wyborczym" - poinformował. Dodał, że Ferenc jest prezydentem wszystkich mieszkańców Rzeszów. "I to jest wzór dla mnie. Ja z tego wzoru będę korzystał. Chce być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, chce być prezydentem wszystkich Polaków" - oświadczył.

"Jeśli rząd nie wywiązuje się z obowiązków, prezydent musi być aktywny" - podkreślał w swym przemówieniu. "Rolą prezydenta jest składanie propozycji ustaw i proponowanie rozwiązań. Będę prezydentem aktywnym" - zapewniał. "Ja z siebie Adriana zrobić nie pozwolę" - dodawał.

Jak zaznaczał lider PSL, będzie on prezydentem aktywnym także dlatego, iż "nie ma nad sobą żadnego prezesa".

Wątek koronawirusa

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza dziś w Polsce nie ma ważniejszej sprawy niż zdrowie Polaków. "I mówię to w szczególnym momencie, kiedy martwimy się o to bezpieczeństwo, kiedy całą Europę i świat zalewa nowy wirus" - podkreślił lider PSL.

"Chciałbym z tego miejsca zadeklarować, że będę współpracować jako roztropny polityk opozycji z rządzącymi, po to, żeby zatrzymać epidemię koronawirusa. Po to, żeby pomagać Polakom, po to, żeby zabezpieczyć państwo polskie i polskich obywateli przed tym czego nie znamy, czymś nowym, nowym zagrożeniem związanym z naszym zdrowiem" - zadeklarował .

"Ale też jako polityk opozycji moim obowiązkiem jest wskazywanie błędów. I to nie jest polityczne wykorzystywanie tematu nowego wirusa. To jest po prostu odpowiedzialność za Polskę. Po to w demokratycznych państwach jest opozycja, że jak coś nie idzie, to wskazuje. Tylko nie robi tego, tylko i wyłącznie mówiąc 'nie', bo nie, tylko pokazując, jak można to zrobić" - mówił szef ludowców.

W jego ocenie potrzebne jest radykalne "uzdrowienie" służby zdrowia. "Jako prezydent przeprowadzę Polskę przez reformę ochrony zdrowia. Doprowadzę do prawdziwej zmiany w ochronie zdrowia. Doprowadzę do tego, że system będzie dla pacjenta, a nie pacjent dla systemu" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Program "Własny kąt"

Jako jeden z kluczowych punktów programu Kosiniak-Kamysz wymienił program mieszkaniowy "Własny kąt", który zakłada 50 tys. zł wsparcia do kredytu. "Młodzi będą mogli na mnie liczyć" - zapewniał.

Poza tym szef ludowców zapowiedział powstanie Prezydenckiego Funduszu Stypendialnego, który ma zachęcać młodych do studiowania na kierunkach, w których brakuje specjalistów.

Podczas swego wystąpienia lider PSL poruszył również kwestię wiary. "W sprawach wiary będę słuchał każdego wikarego. W sprawach polityki nie będę słuchał żadnego biskupa" - powiedział stanowczo.