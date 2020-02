W sobotę w hali Expo w Warszawie odbywa się konwencja wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy. To pierwszy mocny akcent przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Rada Polityczna PiS jedomyślnie, przez aklamację poparła kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta - poinformował na początku konwencji prezes partii Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Konwencja Andrzeja Dudy /Mateusz Marek /PAP

Jako pierwszy na konwencji zabrał głos prezes PiS Jarosław Kaczyński. Swoje przemówienie rozpoczął od poinformowania o jednomyślnym poparciu PiS dla kandydatury Dudy. W dalszej części wystąpienia Kaczyński chwalił prezydenta i z uznaniem wypowiedział się o czasie jego urzędowania.

"Nasi przeciwnicy nie pogodzili się z podwójnym zwycięstwem, nie godzili się na prezydenta Dudę, nie godzili się na premier Szydło, prowadzili różnego rodzaju przedsięwzięcia i tu w Polsce, i na zewnątrz, były nawet próby swego rodzaju zamachów stanu przeprowadzonych, powiedzmy sobie, w sposób wysoce niesprawny" - ironizował Kaczyński.

"Ale - dodał - przez cały czas ostoją tej obrony polskiego porządku publicznego, polskiej konstytucji, polskiego prawa był Andrzej Duda".

Prezes PiS wskazał trzy przesłanki, które skłoniły partię do poparcia Dudy.



Pierwszą z nich - mówił - jest droga Andrzeja Dudy do prezydentury w 2015 r., kolejna odnosi się do sposobu wypełniania niezwykle ważnej funkcji prezydenta "w niezwykle ważnym i trudnym czasie". Trzecia przesłanka odnosi się do przewidywań jeśli chodzi o nadchodzącą kadencję. "O te kolejne pięć lat, o które walczymy" - mówił.

"Andrzej Duda z całą pewnością nie jest karierowiczem, nie zabiega o zaszczyty, nie koncentrował się na swojej karierze. Szedł prostą drogą" - powiedział lider PiS.

Kaczyński stwierdził, że potencjał Dudy "zauważyli inni" i dzięki temu w młodym wieku znalazł się on w Kancelarii Prezydenta jako minister. I tam - jak mówił szef PiS - znakomicie współpracował ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim.

"Przyszło mu przeżyć dramatyczny i bardzo trudny czas po smoleńskiej tragedii. W tych ciężkich tygodniach, kiedy jeszcze po części ekipa Lecha Kaczyńskiego urzędowała w Pałacu, wtedy właśnie odmówił wydania dokumentów, które zaświadczałyby o śmierci śp. Lecha Kaczyńskiego w momencie kiedy nie odnaleziono jeszcze jego ciała i nie było ostatecznych dowodów tego, że zginął" - powiedział Kaczyński.

"Odmówił tym, którzy chcieli błyskawicznie przejąć władzę. Błyskawicznie wziąć do ręki to wszystko, co było w ręku tragicznie zmarłego prezydenta. To był dowód siły, odwagi, zdecydowania" - oświadczył lider PiS.

Zdjęcie Prezes PiS podczas przemówienia / Rafał Guz / PAP

Prezes PiS przedstawił na sobotniej konwencji drogę do prezydentury Andrzeja Dudy. Przypominał, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. nie było żadnych wątpliwości, że w Krakowie na liście musi być Andrzej Duda. "Chociaż nie był na tej liście pierwszy, to uzyskał najlepszy wynik. Jeden z najlepszych w Polsce, nie tylko w skali jednej formacji, ale w skali wszystkich partii" - mówił Kaczyński. "To był kolejny dowód na to, że ma to, co jest tak potrzebne w polityce na najwyższym szczeblu, czyli talent" - dodał.

Kaczyński mówił też, że kiedy podejmowano decyzję o kandydacie na prezydenta w wyborach w 2015 r., Andrzej Duda nie był pierwszym kandydatem. "Ale kiedy porównaliśmy go z innymi (kandydatami), to nie mieliśmy wątpliwości, że jeśli się zdecyduje, jeżeli zaryzykuje, to jest jedynym, który ma szanse" - podkreślił prezes PiS. Zaznaczył przy tym, że szans na wygraną nie dawali Dudzie zarówno przeciwnicy PiS, jak i zwolennicy tej partii.

"Podjąć decyzję, że będzie się kandydowało, mając przy tym to bardzo cenione przez polityków miejsce w PE, podjąć decyzję, która jest związana z ryzykiem bardzo dotkliwej porażki, która później kładzie się cieniem na całą polityczną drogę, to był akt odwagi, determinacji i w związku z naszą ideą przebudowy Polski" - oświadczył Kaczyński.

Prezes PiS przypominał, że na pierwszych spotkaniach wyborczych była bardzo skromna frekwencja. "Pamiętam, że (Andrzej Duda) cieszył się z każdej, nawet niewielkiej poprawy. Był w nim optymizm, był talent, była siła, była determinacja" - mówił. "Później były coraz pełniejsze, w końcu pełne i coraz większe sale, a w końcu pełne place w miastach większych i mniejszych. Przyszedł sukces, przyszło to niezwykłe zwycięstwo. Naprawdę niezwykłe" - dodał.

W konwencji uczestniczy rodzina Andrzeja Dudy - małżonka Agata Kornhauser-Duda, córka oraz rodzice. Obecni są również m.in. liderzy współtworzących Zjednoczoną Prawicę: Porozumienia - Jarosław Gowin oraz Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Na rozpoczęcie konwencji jej uczestnicy odśpiewali hymn.

Zdjęcie Uczestnicy konwencji PiS / Rafał Guz / PAP

Andrzej Duda swój start w wyborach zapowiedział na początku lutego podczas spotkania z mieszkańcami Lubartowa (woj. lubelskie). Podkreślił wówczas, że zależy mu na tym, aby obecny rząd, którego pracę oceniał pozytywnie, mógł nadal realizować swoją misję. W czwartek PKW poinformowała o rejestracji czterech komitetów wyborczych, w tym Andrzeja Dudy. Od tego czasu kandydat może prowadzić agitację, a także pozyskiwać i wydatkować środki.

W wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja, kontrkandydatami Andrzeja Dudy będą: wicemarszałek Sejmu, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Robert Biedroń (Wiosna), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia.