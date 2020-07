Kraków: Andrzej Duda zagłosował w wyborach prezydenckich

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w niedzielę zagłosował w II turze wyborów w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 79 w Krakowie. Towarzyszyły mu żona Agata Kornhauser-Duda i córka Kinga.

Zdjęcie Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą głosują w jednym z lokali wyborczych w Krakowie //Łukasz Gągulski /PAP



"Muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny i dumny, że w tym czasie, kiedy pełnię urząd prezydenta, frekwencja w wyborach w Polsce tak bardzo wzrosła" - powiedział prezydent Duda po wyjściu z lokalu wyborczego.

Jak podkreślił, cieszy go wysoka frekwencja, ponieważ pokazuje ona, że - jak powiedział -"demokracja w Polsce jest coraz bardziej dojrzała, że my Polacy bierzemy sprawy w swoje ręce na poważnie i decydujemy o tym, kto będzie rządził w naszym kraju, kto będzie nas także reprezentował, bo myślę oczywiście również o wyborach do Parlamentu Europejskiego".

Dziękując za udział w wyborach, zachęcał do udziału w wyborach. "Można głosować do godz. 21, więc bardzo proszę, żeby iść do lokali wyborczych, oddać głos w tych wyborach i w ten sposób decydować o polskich sprawach" - powiedział Duda.

W niedzielę o godz. 7.00 rano rozpoczęło się głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. Potrwa ono do godz. 21.

Kontrkandydatem Andrzeja Dudy jest kandydat KO Rafał Trzaskowski. W I turze wyborów frekwencja wyniosła 64,51 proc.