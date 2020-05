​Krzysztof Bosak po debacie: Inni kandydaci powtarzali po mnie

Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, nieoczekiwanie znalazł się w centrum zagorzałej walki o prymat na prawicy.

Zdjęcie Krzysztof Bosak po debacie w TVP /Piotr Molecki /East News

Podczas debaty w TVP zrobiło się wyjątkowo tłoczno "na prawej flance". Podczas gdy Robert Biedroń właściwie jako jedyny z 10 kandydatów prezentował lewicowy punkt widzenia, o prawicowy elektorat walczyło ich kilkoro.

Krzysztof Bosak z Konfederacji - najbardziej prawicowej formacji w parlamencie - musiał konkurować na kilku frontach naraz.

Paweł Tanajno podnosił problemy przedsiębiorców wobec opresyjnej - z jego punktu widzenia - władzy. Skrajnie wolnorynkowe pozycje (np. likwidacja podatku dochodowego) zajmował również Stanisław Żółtek.

Pełny prawicowy pakiet - wraz z narodową retoryką - starali się zaprezentować także Mirosław Piotrowski i Marek Jakubiak.

Z kolei prezydent Andrzej Duda nie zamierzał ani na milimetr odstąpić od swojej dominacji wśród wyborców konserwatywnych światopoglądowo.

Krzysztof Bosak musiał więc przekonać widzów, że to on jest głównym kandydatem - jak to sam określa - "ideowej prawicy".

Po debacie w TVP oświadczył, że inni kandydaci mu "wtórowali".

- Cieszę się, że głoszone przeze mnie hasła w tej kampanii zyskują na popularności na tyle, że inni politycy wprost je powtarzają - powiedział Krzysztof Bosak.

Kadydat Konfederacji wyjaśnił także, dlaczego "zaczepiał" w debacie prezydenta Andrzeja Dudę.

- Chciałem naświetlić różnicę między mną jako kandydatem ideowej prawicy a Andrzejem Dudą, który jest kandydatem lewicowym gospodarczo i centrowym światopoglądowo - ocenił Bosak.

"Dziękuję moim bliskim, szczególnie mej żonie, a także wszystkim współpracownikom i sympatykom za dobre słowa i wsparcie! Starałem się powiedzieć jak najwięcej prawdy w tych sześciu minutach, które dostałem. Cieszę się, że słowa prawdy dotarły aż do sześciu milionów Polaków!" - napisał kandydat Konfederacji już po debacie.