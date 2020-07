"Jest jeszcze czas na nawrócenie po pierwszej turze wyborów" - napisał proboszcz parafii Czermno w diecezji radomskiej w ogłoszeniach parafialnych.

Jak dodał ks. Jerzy Rozmysłowski, ostrzegając jednocześnie przed głosowaniem na rywala Andrzeja Dudy, "katolik poprzez akt wyborczy, wybierający zło, sam stawia się poza Kościołem". "To nie tylko grzech ciężki, lecz praktyczne wyłączenie się ze wspólnoty Ludu Bożego" - napisał.

W ogłoszeniu na stronie parafii czytamy, że "w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej stanęliśmy przed wyborem dwóch dróg".

Pierwsza droga - jak stwierdza proboszcz w ogłoszeniu - jest reprezentowana przez obecnego prezydenta, a wybór dotyczy m.in. Boga, tolerancji dla mających inny światopogląd; "cywilizacji życia"; małżeństwa i rodziny uformowanej przez chrześcijaństwo. "To opowiedzenie się za grecko-rzymską, judeo-chrześcijańską wizją człowieka (człowiek to byt osobowy, istota cielesno-duchowa, rozumna i wolna, zdolna do miłości i odpowiedzialności, istota płciowa; żeńska i męska)" - podkreślono w komunikacie dla parafian.

Druga droga - jak pisze proboszcz - "jest reprezentowana przez prezydenta wielkiej aglomeracji miejskiej". To - jak wskazano w ogłoszeniu - m.in. promowanie ateizmu, agnostycyzmu, ubóstwianie człowieka, niszczenie chrześcijaństwa, szczególnie Kościoła katolickiego, sianie nienawiści wobec papieża, biskupów, kapłanów, osób wierzących; to także "dalszy postęp 'cywilizacji śmierci' oraz socjo-techniczna manipulacja promująca związki jednopłciowe i różno-płciowe".

Ogłoszenia parafialne podpisane przez proboszcza z Czermna zostały zatytułowane: "Kościół i troska o zbawienie człowieka i dobro wspólnoty".



Chcieliśmy uzyskać komentarz w Kurii Diecezji Radomskiej, ale poproszono nas o telefon za kilka minut, po czym nikt - mimo wielokrotnych prób - nie odbierał już telefonu.