Kto zostanie szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego? Sławomir Nitras komentuje

"Ani ja, ani Bartosz Arłukowicz nie będziemy szefami sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Będzie nowy szef sztabu" – poinformował we wtorek (26 maja) poseł KO Sławomir Nitras. Nie chciał jednak ujawnić jego nazwiska.

Nitras pytany był we wtorek w TVN24, czy Bartosz Arłukowicz, który był szefem sztabu wyborczego poprzedniej kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, będzie szefem sztabu nowego kandydata Rafała Trzaskowskiego.

"Bartosz Arłukowicz nie będzie stał na czele sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, będzie nowy szef sztabu" - odpowiedział poseł KO.

Na pytanie, kto w takim razie nim będzie, Nitras odparł, że nie należy do niego ujawnienie tej informacji. "Ale jeśli pan zasugerował, bo usłyszałem swoje nazwisko, że ja, to mogę to zdementować. Ja nie będę szefem sztabu wyborczego kandydata Rafała Trzaskowskiego" - oświadczył poseł KO.