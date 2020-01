"Wzywam panią marszałek Sejmu Elżbietę Witek do natychmiastowego ogłoszenia dnia wyborów. Może to zrobić od 6 stycznia i miała wystarczająco dużo czasu żeby to zrobić" - powiedział w sobotę w Limanowej lider PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

"Potrzebne jest ogłoszenie dnia wyborów, żebyśmy mogli wystartować z prawdziwą kampanią wyborczą. Ogłoszenie daty wyborów byłoby normalnym zachowaniem i daniem równych szans, a tak jest to wciąż dawanie przewagi dla obozu Andrzeja Dudy, dla partii Prawa i Sprawiedliwości, dla tych, którzy rządzą i dzielą, a nie dla tych, którzy chcą rozważnie podejmować decyzje" - mówił lider PSL, który w sobotę w Limanowej (woj. małopolskie) otworzył biuro poselskie Urszuli Nowogórskiej.

Podkreślił on, że w odróżnieniu od swoich kontrkandydatów "cały czas jest na spotkaniach z wyborcami, wyjazdach w całej Polsce" i zadeklarował, że będzie nadal to robił.

"Nie będę czekał na niczyje pozwolenie, by spotykać się z wyborcami. Mam taki obowiązek również jako poseł i robię to, i będę robił każdego dnia" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Pytanie do prezydenta

Lider PSL przypomniał w sobotę wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy z 3 maja ubiegłego roku, kiedy to prezydent mówił o potrzebie wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji.

"Pytanie do pana prezydenta Dudy: czy pan coś z tym wnioskiem zrobił, a po wczorajszej wypowiedzi, czy pan jeszcze tak uważa, że Polska powinna być w Unii Europejskiej i NATO, które są gwarantem bezpieczeństwa i rozwoju dla Polski i kolejnych pokoleń?" - pytał Kosiniak-Kamysz.

Przekonywał on, że jest gorącym zwolennikiem wspólnoty europejskiej.

"Unię Europejską widać w Polsce. To nie znaczy, że my tracimy w jakikolwiek sposób suwerenność. Tak, jesteśmy dumnym narodem, państwem członkowskim Unii Europejskiej. Patriotyzm nie idzie w sprzeczności z byciem w Unii Europejskiej, a nawet powiem więcej, miara współczesnego patriotyzmu to jest zgoda i utrzymywanie Polski w Unii Europejskiej. Polską racją stanu jest bycie w Unii Europejskiej, a nie na jej obrzeżach. Ja dzisiaj mam wrażenie, że Polska jest nie tylko czarną owcą w Unii Europejskiej, ale ta czarna owca została osadzona w oślej ławce i to jest niestety pozycja tragiczna" - podkreślił.

Kandydat PSL na prezydenta pytał publicznie prezydenta Dudę, czy jest zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej i czy podtrzymuje swoje zdanie z maja 2019 roku, kiedy wzywał do wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji.

"Co pan zrobił z tym wnioskiem? Czy pan rzucił tylko hasło i nic z tego nie wyszło, tak jak z pańskiego nieudanego referendum? Czy coś może w tej sprawie się wydarzyło? Musimy znać odpowiedź na to pytanie, ponieważ jeżeli nie będzie odpowiedzi, to jest to tylko i wyłącznie cyniczna gra wyborcza. (...) Takie wypowiedzi są zatrważające i niebezpieczne dla kolejnych pokoleń. Nie dla tych wyborów, ale tak naprawdę dla kolejnych pokoleń" - mówił Kosiniak-Kamysz.