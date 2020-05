"Ucinając spekulacje - zagłosuję zgodnie z rekomendacją prezesa Porozumienia Jarosława Gowina. Jest nas wielu" - deklaruje posłanka i rzeczniczka prasowa Porozumienia Magdalena Sroka.

Zdjęcie Magdalena Sroka i Jarosław Gowin /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

We wtorek wieczorem (5 maja) Senat odrzucił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 r. Niewykluczone, że Sejm zajmie się stanowiskiem Senatu już w środę.

Reklama

Prawo i Sprawiedliwość dąży do odrzucenia wniosku Senatu, opozycja poprze stanowisko senatorów. Wynik głosowania będzie zależeć od postawy posłów Porozumienia.



Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewski zapowiedział, że jeśli posłowie Porozumienia zagłosują w Sejmie wbrew rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, będą musieli opuścić klub PiS, a także Zjednoczoną Prawicę.



Porozumienie jest w tej sprawie podzielone. We wtorek poseł Włodzimierz Tomaszewski zaapelował do posłów swojego ugrupowania, by zdecydowali o przyjęciu ustawy pozwalającej na powszechne głosowanie korespondencyjne w wyborach w maju. Rzeczniczka partii Gowina Magdalena Sroka oświadczyła jednak, że stanowisko Tomaszewskiego jest jego indywidualną opinią.



W środę rano poinformowała na Twitterze, że "zagłosuje zgodnie z rekomendacją Jarosława Gowina". "Jest nas wielu" - dodała.