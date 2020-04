Maile od Poczty Polskiej. Rafał Trzaskowski zawiadomił prokuraturę

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył w piątek (24 kwietnia) zawiadomienie do prokuratury dotyczące maila Poczty Polskiej, w którym proszono o udostępnienie spisu wyborców. Jego zdaniem zarówno forma, jak i treść maila wskazują na próbę bezprawnego przetwarzania danych osobowych.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Jacek Domiński /Reporter

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa opublikowanym w piątek na Facebooku prezydent stolicy powołał się na przepis Ustawy o ochronie danych osobowych, w którym mowa o tym, że "kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

Reklama

Jak wskazano w piśmie, chodzi o maila, który wpłynął na adres sekretariatu prezydenta w czwartek w nocy, "podpisanego jako Poczta Polska bez wskazania konkretnych danych osobowych nadawcy tej wiadomości". Autor maila zwrócił się do Urzędu m.st. Warszawy z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców.

Argumentacja prezydenta stolicy

"Forma i treść skierowanego maila wskazują na podejrzenie usiłowania popełnienia przez osoby, które wysłały ten mail, przestępstwa określonego w art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych" - napisał w zawiadomieniu prezydent miasta.

Trzaskowski podkreślił jednocześnie, że spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców.

"Aktualnie obowiązujące przepisy prawne o charakterze powszechnie obowiązującym (ustawy, rozporządzenia) nie upoważniają żadnego innego podmiotu do przetwarzania danych osobach zawartych w spisach wyborców" - czytamy.

Nakaz udostępnienia spisu wyborców

Zdaniem prezydenta stolicy usiłowanie przetwarzania, w tym gromadzenia przez osoby wysyłające maila z 23 kwietnia danych osobowych ze spisów wyborców może zostać ocenione jako niezgodne z prawem, ponieważ nie spełniono żadnej z określonych przesłanek legalizujących.

O otrzymaniu e-maila z nakazem udostępnienia spisów wyborców wraz z danymi osobowymi - adresami, imionami i nazwiskami i numerami PESEL - część polskich samorządowców poinformowała w czwartek. W związku z mailem posłowie Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili w piątek kontrolę poselską m.in. w Kancelarii Premiera.

Poczta Polska poinformowała z kolei, że skierowany do samorządów wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców wynika z roli, jaką operator ten ma pełnić w obsłudze głosowania w ramach wyborów prezydenckich. Polegać ona będzie na dostarczeniu do wyborców pakietów wyborczych, a następnie przekazania kart wyborczych do obwodowych komisji wyborczych.

Co na to PKW?

Szef PKW Sylwester Marciniak w piśmie do komisarzy wyborczych, podkreślił, że Poczta Polska może otrzymać dane ze spisu wyborców, jeżeli są one potrzebne w celu wykonania obowiązków nałożonych przez administrację rządową. Wniosek w tej sprawie musi być podpisany podpisem elektronicznym.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin tłumaczył w czwartek, że istnieje ustawowy zapis dający Poczcie Polskiej możliwość występowania o spisy wyborców do samorządów, gdyż poczta została decyzją premiera wskazana jako organ, który ma od strony technicznej obsłużyć wybory.

Dodał, że Poczta Polska ma tylko obowiązek sporządzić i dostarczyć pakiety wyborcze do wyborców, a wybory są - tak jak zawsze - organizowane i przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.