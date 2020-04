Małgorzata Kidawa-Błońska apeluje do rządu: Przez was Polacy tracą pracę

Polacy tracą pracę, bo przedsiębiorcy nie doczekali się pomocy od rządu, tarcza antykryzysowa jest dziurawa jak sito. Wzywam rząd do natychmiastowej, realnej pomocy dla pracodawców i pracowników - oświadczyła w środę kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

We wtorek w Sejmie odbyło się głosowanie nad senackimi poprawkami do rządowych specustaw, z których składa się tzw. tarcza antykryzysowa. Sejm odrzucił m.in. poprawki Senatu skreślające z noweli specustawy zmiany w Kodeksie wyborczym i ustawie o RDS, a także część poprawek Senatu do specustawy o pomocy dla firm z powodu pandemii. We wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy, z których składa się tzw. tarcza antykryzysowa.

W piątek Sejm ma zająć się projektem tzw. specustawy funduszowej oraz projektem ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom.

"Polacy tracą pracę, bo przedsiębiorcy nie doczekali się pomocy od rządu. Tarcza jest dziurawa jak sito. Wzywam rząd do natychmiastowej, realnej pomocy dla pracodawców i pracowników. Sejm w piątek musi zająć się bezpieczeństwem ekonomicznym Polaków, a nie prawem wyborczym" - podkreśliła Kidawa-Błońska we wpisie na Twitterze.

Ustawy tzw. tarczy antykryzysowej mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki.

Pakiet m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące. Przewiduje także wypłacanie świadczeń postojowych i dopłat do wynagrodzeń dla pracowników przez państwo. Pracodawcy będą też mogli uelastycznić czas pracy w swoich zakładach. Nowe przepisy zakładają przedłużenie kredytów obrotowych dla firm oraz brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych.