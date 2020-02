"Prawdziwa prezydent. Pewna przyszłość" - to zaprezentowane w piątek hasło wyborcze kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Stoimy na starcie najważniejszej kampanii wyborczej od 30 lat - podkreślił Bartosz Arłukowicz szef kampanii wyborczej Kidawy-Błońskiej.

Zdjęcie Hasło Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: Prawdziwa prezydent. Pewna przyszłość / Radek Pietruszka /PAP

To kampania wyborcza, która "napisze przyszłość naszą, naszych rodzin, naszych dzieci, która zdecyduje o przyszłości Polski i Europy" - mówił Arłukowicz podczas prezentacji hasła na konferencji w Warszawie. "Stajemy do bardzo trudnego boju" - podkreślił.

Zwracając się do Polek i Polaków zaznaczył, że sztab Kidawy-Błońskiej "chce wlać w nich optymizm, bo rzeczy niemożliwe są do zrobienia". "Musimy wierzyć w to, że kampania będzie zwycięska" - oświadczył Arłukowicz.

Prezentując plakat wyborczy Kidawy-Błońskiej oraz hasło "Prawdziwa prezydent. Pewna przyszłość" Arłukowicz podkreślił, że Polska potrzebuje prawdziwego prezydenta, którego "szefem są Polki i Polacy, a nie prezydenta, którego szefem jest Jarosław Kaczyński".