- Jestem kobietą, matką i żoną. Jestem Polką. Jestem jedną z nas, bo my, kobiety tworzymy wspólnotę. Jesteśmy razem na dobre i na złe. Wspieramy się i stawiamy dobro naszych bliskich przed własnym – mówi Małgorzata Trzaskowska w spocie opublikowanym na Facebooku żony kandydującego w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego.

Zdjęcie Małgorzata Trzaskowska w spocie /facebook.com

W filmie Trzaskowska "obiecuje ciężką pracę" i ma zamiar "z całą siłą wzmacniać to, co nas łączy"

- Oto cztery słowa, w które wierzę, które definiują naszą kobiecą siłę. Łączenie - bo my, kobiety, mamy to we krwi. Sprawczość - bo to my, kobiety, pchamy sprawy naprzód. Odwaga - bo codziennie stawiamy czoła wielu problemom. I szacunek - bo wszyscy na niego zasługują - wylicza żona Rafała Trzaskowskiego.

- Będę głosem kobiet w sprawach dla nas najważniejszych. Zdrowie, edukacja naszych dzieci i wnuków, bezpieczeństwo i równe szanse. Nic o nas bez nas. My, Polki, tworzymy wspólnotę. Razem mamy supermoc. Bądźcie ze mną - przekonuje Małgorzata Trzaskowska.