Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu krakowskim, zdobywając 51,15 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 48,85 proc. – wynika z protokołu opublikowanego przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 18 w Krakowie.

Na Andrzeja Dudę głosowało 553 tys. 581 osób, na Rafała Trzaskowskiego - 528 tys. 617 wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 72,04 proc.

Okręg krakowski nr 18 obejmuje powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki i miasto na prawach powiatu Kraków.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w tym okręgu również wygrał Andrzej Duda, na którego zagłosowało 43,10 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski z poparciem 29,56 proc. głosujących. Frekwencja wyniosła wówczas 69,18 proc.

W okręgu krakowskim uprawnionych do głosowania było 1 516 852 wyborców. Wydano 1 078 343 kart do głosowania. Wysłano 15 448 pakietów do głosowania. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika - 856. Liczba głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania - 20 747. Oddano 1 082 198 głosów ważnych, a nieważnych - 10 319.

Województwo małopolskie jest podzielone na trzy okręgi wyborcze - krakowski, tarnowski i nowosądecki.