Przedsiębiorca, były poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak w środę ma zarejestrować komitet wyborczy kandydata na prezydenta. "Nabrałem przekonania, że możemy zebrać podpisy wymagane, aby wystartować" - zadeklarował. "Myślę, że moi konkurenci mają się kogo bać" - stwierdził polityk.

"W środę ok. godz. 8-9 jedziemy do PKW i składamy komplet dokumentów" - powiedział Marek Jakubiak. Dodał, że podpisów jest więcej, niż wymagany tysiąc potrzebny do rejestracji komitetu. "Jedziemy z koksem!" - zadeklarował były poseł. Podkreślił, że jest nastawiony optymistycznie. "Musiałem sprawdzić, czy w ogóle mam możliwość zebrania podpisów, a tu bardzo poważnie się ruszył teren, ludzie, nabrali powietrza i jestem zadowolony. Myślę, że moi konkurenci mają się kogo bać" - ocenił.

Jak zaznaczył, zgłaszają się do niego ludzie, którzy chcą zbierać podpisy. Ponadto pomagają mu członkowie Federacji dla Rzeczypospolitej, której jest liderem. "Nabrałem takiego przekonania, że uda się zebrać wymagane podpisy, aby wystartować" - dodał.

Zarejestrowane komitety

PKW zarejestrowała już komitety: Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudy, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Roberta Biedronia, Szymona Hołowni, Leszka Samborskiego, Stanisława Żółtka, Piotra Stanisława Bakuna, Wojciecha Podjackiego, Mirosława Piotrowskiego, Andrzeja Voigta, Pawła Tanajno, Piotra Wrońskiego, Romualda Starosielca, Jana Zbigniewa Potockiego, Wiesława Lewickiego, Wojciecha Mateńki, Grzegorza Sowy, Waldemara Włodzimierza Witkowskiego, Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego, Marcina Bugajskiego, Zbigniewa Adamczyka oraz Adama Bednarczyka.

W zeszłym tygodniu PKW jako pierwszego zarejestrowała lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza jako kandydata na prezydenta.

Co należy zrobić?

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne.

Do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata. Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu), albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację, a także pozyskiwać i wydatkować środki.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać 100 tys. podpisów. Jest na to czas do 26 marca.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.