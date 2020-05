Nie można manewrować konstytucją. Wybory muszą się odbyć do 6 sierpnia, kiedy kończy się kadencja prezydenta​ - oświadczyła we wtorek (26 maja) marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zaapelowała do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, by nie opóźniać prac nad ustawą w sprawie wyborów.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek /Jacek Dominski/ /Reporter

"Nie można sobie konstytucją manewrować jak się komu podoba, konstytucja jasno i w wprost mówi o tym, że wybory prezydenckie muszą odbyć się w określonym terminie, ten termin to jest 6 sierpnia, kiedy kończy się kadencja obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Nie może być tak, że po 6 sierpnia nie będziemy mieć głowy państwa" - mówiła Witek na konferencji w Sejmie.



Podkreśliła, że kiedy w lutym ogłaszała termin wyborów na 10 maja nikt nie mógł przypuszczać, że będziemy mieli do czynienia z epidemią koronawirusa. Jak mówiła, rządzący starali się znaleźć sposób na przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie i tym sposobem były zaproponowane wybory w formie korespondencyjnej.





"Zła wola" ze strony Senatu

Reklama

Ale - jak mówiła marszałek Sejmu - ze strony Senatu "miała miejsce zła wola" i ustawa ws. głosownia korespondencyjnego była "przetrzymywana" 29 dni. "I okazało się, że tych wyborów nie będzie można zorganizować w takim terminie, jaki został przeze mnie ogłoszony, czyli 10 maja" - powiedział Witek.



"Celem Koalicji Obywatelskiej była wymiana kandydata (na prezydenta - red.), Małgorzata Kidawa-Błońska została wymieniona na Rafała Trzaskowskiego" - powiedziała marszałek Sejmu.



"Jestem zaniepokojona tym, co się dzieje w Senacie, jak postępuje marszałek Tomasz Grodzki. Otrzymałam od niego zapewnienie, że nie będzie trzymał ustawy ws. wyborów prezydenckich przez 30 dni" - mówiła na briefingu prasowym w Sejmie Elżbieta Witek.

"Nie ma czegoś takiego jak opróżnienie urzędu prezydenta po 6 sierpnia. Senatorowie powinni wiedzieć, że po tej dacie jesteśmy bez prezydenta, to szkodliwe dla państwa" - przekonywała.



Witek: Niepierwszy raz zostałam oszukana

Witek nawiązała do podanej przez marszałka Senatu informacji, że posiedzenie izby, która ma zająć się m.in. ustawą dotyczącą przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. zaplanowano na najbliższy poniedziałek, wtorek i środę. Podkreśliła, że jest zaniepokojona tym, co się dzieje w Senacie oraz tym, jak postępuje marszałek Tomasz Grodzki.



Jak mówiła, "otrzymała od niego zapewnienie, że nie będzie trzymał ustawy ws. wyborów prezydenckich przez 30 dni". "Dziś się dowiaduję, że Senatu w tym tygodniu nie będzie, że jest planowany na przyszły tydzień, a punkt o wyborach ma się znaleźć w harmonogramie. Ale nie wiem, czy będzie głosowany, bo już niepierwszy raz zostałam oszukana" - mówiła Witek.



Zaznaczyła, że sprawa prac nad ustawą ws. wyborów prezydenckich, to sprawa bardzo poważna i nie może zrozumieć sytuacji, która ma miejsce w Senacie. Podkreślała, że dotąd słyszała, że jest zgoda opozycji na to, aby wybory przeprowadzić możliwie jak najszybciej, a teraz słyszy, że opozycji "ciągle coś się nie podoba".



"Co się takiego zmieniło od piątku ubiegłego tygodnia, że wszyscy byli zgodni, że wybory powinny się odbyć możliwie szybko?" - pytała. Mówiła, że ze strony opozycji "teraz słyszymy narrację, że wybory powinny odbyć się po 6 sierpnia 2020". Wyraziła zdziwienie, że słyszy ją nie tylko ze strony KO, ale także PSL i Lewicy. Podkreśliła, że - jej zdaniem - wygląda na to, że opozycja ponownie chce albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego albo "wymuszenia na prezydencie dymisji".



Apel do Grodzkiego

Według niej, takie działanie jest "bardzo niepoważne i szkodliwe dla państwa". Witek podkreśliła, że chce zaapelować do "rozsądku i poczucia odpowiedzialności senatorów", aby nie przedłużać prac nad ustawą.

"Apeluję do marszałka Senatu, by przywołał do porządku senatorów. Można w Senacie przyjąć ustawę ws. wyborów prezydenckich jeszcze w tym tygodniu. Proszę nie opóźniać prac nad nią" - oświadczyła.



Poprawka wicemarszałek Senatu

We wtorek trzy połączone komisje senackie wznowiły prace nad ustawą w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r., która przewiduje, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie. Po godz. 15 ogłoszono jednak przerwę w posiedzeniu do poniedziałku 1 czerwca, do godz. 11.



Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) zgłosiła poprawkę zakładającą, że ustawa wejdzie w życie 6 sierpnia 2020 r. Jej zdaniem, dopiero po opróżnieniu urzędu prezydenta, otworzy się "okienko konstytucyjne" do zarządzenia nowych wyborów.