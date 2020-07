- Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać - mówił premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim, zachęcając do "tłumnego" pójścia do urn 12 lipca.

Zdjęcie Premier podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego /Wojtek Jargiło /PAP

Przypomnijmy, 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Walczącego o reelekcję prezydenta wspiera w kampanii premier. W środę zabiega o głosy w województwie lubelskim.

"Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca" - przekonywał w Tomaszowie Lubelskim.

"Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca" - zapewniał szef rządu.

"Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się. Idźmy na wybory. To ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju" - stwierdził Morawiecki.

1 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 382 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 14 osób.

W sumie w kraju odnotowano dotychczas 34 775 zakażenia SARS-CoV-2, 1 477 osób zmarło, a 21 791 osób wyzdrowiało.