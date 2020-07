O udział w głosowaniu w drugiej turze wyborów bez obaw zdrowotnych - apelował w czwartek w Wysokiem Mazowieckiem (Podlaskie) premier Mateusz Morawiecki. "To jest już teraz choroba, można powiedzieć, jak inne, czekamy tylko na szczepionkę" - tak mówił o koronawirusie. Podkreślał, że sytuacja się stabilizuje.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki na Podlasiu / Artur Reszko /PAP

"Stabilizuje się w sensie jak najbardziej pozytywnym, coraz mniej w trendzie jest zachorowań, zgonów jeszcze mniej - to mnie szczególnie cieszy. To już jest teraz choroba, można powiedzieć, jak inne, czekamy tylko na szczepionkę. Myślę, że kilka miesięcy i ktoś na świecie ją wynajdzie, bo wielkie pieniądze poszły na jej opracowanie" - mówił.

"I instytucje, które oceniały pierwszą turę wyborów potwierdziły, że została ona zorganizowana w bardzo właściwy sposób. Nie bójmy się zatem pójść do tej drugiej tury, zachęcam wszystkich mieszkańców waszego powiatu (...), bo nie wszyscy poszli tak tłumnie, tak licznie jak poprzednio, może się niektórzy niepokoili" - mówił premier w Wysokiem Mazowieckiem.

To powiat, gdzie tradycyjnie PiS ma bardzo wysokie poparcie i gdzie 28 czerwca Andrzej Duda zdecydowanie wygrał. W pierwszej turze zagłosowało tam na niego 71,3 proc. wyborców, zaś na Rafała Trzaskowskiego - 9,62 proc. W gminie Kobylin Borzymy Andrzej Duda miał rekordowe poparcie 83,92 proc., w Kuleszach Kościelnych 82,75 proc.

"Wystarczy założyć maseczkę"

Powołując się na "instytucje międzynarodowe" i "naszych nawet krytycznych epidemiologów" premier mówił w Wysokiem Mazowieckiem, że warunki sanitarne bezpiecznego głosowania są zapewnione. "Wystarczy założyć maseczkę, zresztą osoby starsze - zgodnie z decyzją ministra zdrowia - będą poza kolejnością zapraszane do głosowania" - powiedział Morawiecki.

W jego ocenie, "rozgrywa się walka o kształt Polski". "Czy będzie to Polska budowana na fundamencie naszej tradycji, czy będzie to Polska oderwana od rzeczywistości, Polska rewolucji obyczajowych, światopoglądowych, nie szanująca naszej tradycji, naszej kultury, naszej wiary" - mówił. Prosił o "pełną mobilizację wszystkich, przekonywanie również tych, którzy głosowali na innych kandydatów".

"Niech za nami przemawiają fakty i tylko fakty, co zrobiliśmy i wykonaliśmy" - podkreślał. Mówił, że PiS wywiązuje się ze wszystkich obietnic. "A nasi przeciwnicy, Platforma Obywatelska i pan Trzaskowski to kamuflaż, mistyfikacja, farbowane lisy. Niestety, trzeba na to uważać, opowiadają każdą bajkę teraz" - mówił premier.

"Potrzebujemy Andrzeja Dudy"

Morawiecki apelował, by 12 lipca głosować na Andrzeja Dudę; również do osób, które w pierwszej turze wybrały innego kandydata. "Potrzebujemy Andrzeja Dudy, a nie kija w szprychach, a nie niewiarygodnych osób, które zmieniają zdanie jak rękawiczki" - dodał.



Podobnie jak w czasie innych spotkań w regionie, samorządowcy dostali promesy na dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, na łączną kwotę ponad 16,2 mln zł. 4,9 mln zł z tej kwoty to pieniądze dla powiatu wysokomazowieckiego, pozostałe ponad 11,3 mln zł ma trafić do gmin.

Np. miasto Wysokie Mazowieckie ma dostać 2,8 mln zł, gminy Ciechanowiec i Szepietowo po 1,4 mln zł, gmina Czyżew 1,5 mln zł, Sokoły 1,2 mln zł, gmina Kobylin Borzymy 583 tys. zł, a Kulesze Kościelne 500 tys. zł.