Jednym z głównych haseł środowej debaty prezydenckiej w TVP okazało się "menelowe plus". Co dokładnie powiedział Stanisław Żółtek? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Stanisław Żółtek /Paweł Supernak /PAP

Debaty prezydenckie to jeden z najciekawszych elementów kampanii wyborczej. Po środowej debacie pojawiło się jednak wiele krytycznych uwag co do treści zadawanych pytań. Komentatorzy wskazują, że były one tendencyjne i co kluczowe - nie skupiały się na realnych problemach trapiących polskie społeczeństwo (Czytaj więcej na ten temat) .

Nie obyło się jednak bez "hitów". Jednym z najczęściej komentowanych są słowa Stanisława Żółtka o "menelowym plus". O co chodziło?

"Menelowe plus"

Żółtek krytycznie odniósł się do działań rządu PiS. Wskazywał, że programem 500 plus "rząd kupuje głosy".

"Jakieś 500 plus, kolejne 1000 plus, 5000 plus, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, że są budki od piwa. Że może menelowe plus by jeszcze wrzucili, bo to też są głosy wyborcze" - powiedział podczas debaty.

Kto wygrał debatę prezydencką w TVP? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto wygrał debatę prezydencką w TVP? Robert Biedroń 1% Krzysztof Bosak 12% Andrzej Duda 27% Szymon Hołownia 12% Marek Jakubiak 2% Władysław Kosiniak-Kamysz 3% Mirosław Piotrowski 1% Paweł Tanajno 1% Rafał Trzaskowski 35% Waldemar Witkowski 3% Stanisław Żółtek 3%

głosów: 104074

Stanisław Żółtek to przedsiębiorca i były samorządowiec i eurodeputowany. Wieloletni działacz Unii Polityki Realnej, a od 2017 roku przewodniczący Kongresu Nowej Prawicy. Kandydat pochodzi z Krakowa.