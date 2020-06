Nielegalne zgromadzenie podczas wystąpienia Trzaskowskiego? Policja analizuje sprawę

Policja analizuje sprawę sobotniego wystąpienia Rafała Trzaskowskiego na placu Wolności w Poznaniu - informuje Onet. Wydarzenie to zostało zgłoszone jako briefing prasowy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta i Jacka Jaśkowiaka - prezydenta Poznania. Tymczasem na placu mogło być nawet kilkaset osób. Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu dozwolone są zgromadzenia publiczne do 150 osób.

"Otrzymaliśmy informację od Urzędu Miasta Poznania, że w sobotę na placu Wolności odbędzie się briefing z udziałem prezydentów Warszawy i Poznania" powiedział w rozmowie z Onetem podkom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji. Jak wyjaśnił, policja analizuje to wydarzenie, ale na razie nie podjęto w tej sprawie żadnych decyzji, np. o wszczęciu postępowania.

Trzaskowski: Nie będę prezydentem totalnej opozycji

"Potrzebny jest silny prezydent, który wychodzi z inicjatywami, kiedy jest trudna sytuacja, który pobudza rząd do działania, który jest osobą całkowicie niezależną, który zawsze stanie w obronie słabszych, który nie pozwoli nas dzielić, który pozwoli nam odbudować wspólnotę" - mówił kandydat KO w Poznaniu.

Dodał, że nie będzie prezydentem, który "cały czas będzie się wadził z rządzącymi".

"Nie będę prezydentem totalnej opozycji, bo prezydent musi współpracować z rządem, jeżeli rząd chce wzmacniać Polskę" - zapewniał.



Zapewnił, że jeśli rząd będzie podejmował trudne decyzje dotyczące wychodzenia z kryzysu, to prezydent powinien współpracować z rządem, a kiedy rząd rozpocznie negocjacje finansowe z UE - to głowa państwa musi go w tym wspierać. "I do tego absolutnie jestem gotowy" - zadeklarował Trzaskowski.

W spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim wzięło udział, według szacunków policji, kilkaset osób.