​Nietypowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do mieszkańców całej Polski trafił w sobotę (11 lipca) SMS, informujący o ułatwieniach w głosowaniu dla osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z niepełnosprawnościami.

"II tura wyborów prezydenckich w niedzielę 12.07. Osoby 60+, kobiety w ciąży oraz osoby niepełnosprawne będą mogły głosować w komisjach wyborczych bez kolejki" - czytamy w alercie RCB.

To oczywiście wytyczne rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia w związku z epidemią koronawirusa. Część najbardziej narażonych wyborców będzie mogło zagłosować bez kolejki.

O zapewnienie pierwszeństwa głosowania niektórych wyborców apelowała Państwowa Komisja Wyborcza. W związku z tym w pierwszej kolejności będą mogły pójść do urn:

osoby powyżej 60. roku życia,

kobiety w ciąży,

osoby z dzieckiem do lat trzech,

osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub takie, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie.





SMS zdziwił jednak wiele osób, gdyż RCB miało informować w alertach o sytuacjach, w których występuje duże prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

Przypomnijmy, że w związku z wytycznymi wyborcy w lokalach muszą mieć zakryte usta oraz nos, a także pamiętać o zachowaniu co najmniej dwumetrowego odstępu. Wchodząc do lokalu, powinni także skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

