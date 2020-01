Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatem Nowoczesnej na prezydenta – zdecydowała Rada Krajowa Nowoczesnej. "Prezydent nie może być dodatkiem do partii prezesa, dlatego dłużej prezydentem nie może być Andrzej Duda"– powiedziała kandydatka.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska /Jacek Dominski/ /Reporter

Decyzja zapadła przez aklamację podczas drugiej, jawnej części obrad Rady Krajowej. Wcześniej podobną decyzję rekomendowano podczas zamkniętej części.



Małgorzata Kidawa-Błońska, która jest również kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta, jest obecna podczas sobotnich obrad Rady Krajowej Nowoczesnej.



"To nie są decyzje symboliczne, to są wybory fundamentalne i my musimy te wybory wygrać" - powiedział podczas obrad przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. "Wierzę w zwycięstwo sił demokratycznych w tych wyborach prezydenckich" - dodał.





"Prezydent nie może być dodatkiem do partii prezesa"

"Nowoczesna - chcę, aby tak mówiono o Polsce" - powiedziała kandydatka, zwracając się w swoim wystąpieniu o poparcie. Podkreślała, że z Nowoczesną łączy ją bardzo wiele.



"Czas zmienić polska politykę. Jest jeden warunek, polską politykę trzeba przewietrzyć, aby wszystko stanęło na swoim miejscu. I ja to zrobię" - powiedziała. "Polityka to ma być profesjonalna służba, a nie tylko walka kogutów" - mówiła.



Kidawa-Błońska przekonywała, że "prezydent nie może być dodatkiem do partii prezesa" oraz że "prezydent musi być odważny i niezależny". "Właśnie dlatego prezydentem nie może być dalej Andrzej Duda" - powiedziała kandydatka.



Kidawa-Błońska i Szłapka podpisali też wspólnie przyjęty przez rady krajowe "Kontrakt dla nowoczesnej Polski".



Zdania w Nowoczesnej podzielone

Była liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer wielokrotnie wyrażała aprobatę dla kandydatury Kidawy-Błońskiej. Mówiła, że ma nadzieję, że będzie ona wspólną kandydatką całej Koalicji Obywatelskiej.

Wiceszef Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz mówił w ubiegłym tygodniu PAP, że w partii przeważają głosy za poparciem kandydatki PO, choć dla Nowoczesnej ważne będzie podtrzymanie postulatów, z którymi Koalicja Obywatelska szła do wyborów parlamentarnych, m.in. dotyczących zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorców, odbiurokratyzowania gospodarki, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, czy wprowadzenia związków partnerskich.

W partii były też głosy za wystawieniem własnego kandydata w wyborach prezydenckich. Zwolennikiem takiego rozwiązania był poseł Krzysztof Mieszkowski. Według niego powinien nim zostać lider ugrupowania Adam Szłapka.

Nowoczesna wraz z Platformą Obywatelską, Inicjatywą Polską i Zielonymi współtworzy Koalicję Obywatelską.