W drugiej turze Andrzej Duda mógłby liczyć na 50,9 proc. głosów a Rafał Trzaskowski na 49,1 proc. - wynika z sondażu pracowni Estymator dla serwisu dorzeczy.pl.

Zdjęcie Andrzej Duda pozostaje faworytem wyborów prezydenckich / Artur Reszko /PAP

Jeśli chodzi o pierwszą turę, to wyniki sondażu kształtują się następująco: Andrzej Duda - 44,6 proc., Rafał Trzaskowski - 29,3 proc., Szymon Hołownia - 8,9 proc., Krzysztof Bosak - 7,3 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 6,9 proc., Robert Biedroń - 2,1 proc.

W takiej sytuacji to Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski są zdecydowanymi faworytami do wejścia do drugiej tury wyborów.

W drugiej turze wygrałby obecnie urzędujący prezydent 50,9 proc. do 49,1 proc. - wynika z sondażu.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-19 czerwca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1017 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie wyborców zdecydowanych.