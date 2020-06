Nawet ja sam na PSL bym nie zagłosował. Na Koalicję Polską - tak, ale na samo PSL - w życiu. Tak się kończy pycha i pazerność. Więc albo się zreflektują i będziemy tworzyć Koalicję Polską, albo ja za taką "koalicję" podziękuję - stwierdził we wtorek poseł Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz odpowiedział na pytanie zadane mu we wtorek przez jednego z internautów na Facebooku. "Co się stało że Hołownia zabrał nam tylu wyborców??? Gdzie został popełniony błąd? Co dalej? Partia i walka, czy stagnacja przy boku PSL?" - dociekał internauta.

Polityk odpisał: "Ja się nie dziwię. Miała być Koalicja Polska a wyglądało na zewnątrz tak, jakby K'15 został "zjedzony" przez PSL. A szczerze mówiąc, nawet ja sam na PSL bym nie zagłosował. Na Koalicję Polską - tak ale na samo PSL - w życiu. Tak się kończy pycha i pazerność. Więc albo się zreflektują i będziemy tworzyć Koalicję Polską, albo ja za taką "koalicję" podziękuję. Proste. Miłego".

Według danych PKW z 100 proc. obwodów Andrzej Duda uzyskał 43,5 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,46 proc., a Szymon Hołownia - 13,87 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Krzysztof Bosak - 6,78 proc.; Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,36 proc.; Robert Biedroń - 2,22 proc. Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc. poparcia. We wtorek po godz. 11 w Warszawie rozpoczął obrady Naczelny Komitet Wykonawczy PSL, który podsumuje kampanię prezydencką lidera ludowców. Politycy Stronnictwa nie ukrywali, że liczyli na wyższy wynik swojego lidera. Ich zdaniem, nie ma jednak mowy o zmianie prezesa partii.

Koalicja Polska, jako projekt polityczny, powstała w 2019 roku wokół PSL. 4 lipca 2019 roku jej reprezentacją w Sejmie VIII kadencji i Senacie IX kadencji stał się klub PSL - Koalicja Polska. Od 8 sierpnia 2019 roku związany z tym projektem był także klub poselski Kukiz’15. W Sejmie IX kadencji i Senacie X kadencji projekt reprezentuje klub Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15.