"Znów wybór między dżumą a cholerą" - napisał na Facebooku Paweł Kukiz o zbliżającej się II turze wyborów prezydenckich. Lider Kukiz'15 odniósł się też we wpisie do słów Krzysztofa Bosaka, który w rozmowie z Interią przyznał: "Kiedy widzę ten festiwal hipokryzji, czuję irytację".

Przypomnijmy - kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak, który w I turze wyborów uzyskał 6,78 proc. głosów, w rozmowie z Interią przyznał, że "trudno bez emocji patrzeć na to, co się dzieje" .

"Kiedy widzę ten festiwal hipokryzji, czuję irytację. (...) Kandydaci muszą odtańczyć swój zalotny taniec względem 1,3 mln wyborców moich i Konfederacji. Wszystko, co robią i mówią, jest wykalkulowane. My natomiast nikogo nie poprzemy, więc cierpliwie poczekam do końca kampanii" - powiedział.



Do rozmowy odniósł się na Facebooku lider Kukiz'15.

"Pytanie - czy jest sens iść na te wybory? Dla mnie pojawi się on jedynie wówczas, jeśli jeden z kandydatów zobowiąże się do złożenia projektów ustaw odpartyjniających państwo - choćby poprzez wprowadzenie instytucji weta ludowego czy obligatoryjności wykonania przez władzę wyniku referendum krajowego" - oświadczył Paweł Kukiz.



Jak dodał, do tej pory żaden z kandydatów nie poruszył tego tematu.

"Jeśli więc w ciągu najbliższych dni nic się w tej kwestii nie zmieni - w dniu wyborów zostanę w domu" - zadeklarował Kukiz.

