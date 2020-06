"Zagłosujcie na bezpartyjnego prezydenta" - apelował podczas debaty prezydenckiej Paweł Tanajno.

"Od lat Polacy są obserwatorami meczu tenisowego - PiS:PO. Rafał Trzaskowski to dubler Grzegorza Schetyny. Wydaje nam się, że jest z nami Andrzej Duda, ale to naprawdę Jarosław Kaczyński" - powiedział podczas debaty prezydenckiej 17 czerwca Tanajno.

"Zagłosujcie na bezpartyjnego prezydenta" - zaapelował.

Zapis całej relacji z debaty prezydenckiej dostępny jest TUTAJ.



W maju 2020 roku Tanajno stanął na czele protestów przedsiębiorców przeciwko zamrożeniu gospodarki podczas epidemii koronawirusa. Pod zarzutem nietykalności funkcjonariusza został dwukrotnie zatrzymany przez policję (czytaj więcej TUTAJ i TUTAJ).



W wyborach prezydenckich startuje jako kandydat bezpartyjny.



Podczas debaty, która odbyła się 6 maja, mówił o politykach-celebrytach.

"Ja jestem przedsiębiorcą i oskarżam Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudę o zagładę polskiej gospodarki. To nie wirus ją niszczy. Należy postawić Morawieckiego i Dudę przed Trybunałem Stanu i zautomatyzować wszystkie przelewy pomocowe" - grzmiał podczas debaty Tanajno (więcej TUTAJ).

Wyborcze obietnice

Kandydat wymienia trzy zasady działania prezydenta: Wolność dla obywateli, przedsiębiorczość i suwerenność.



"Każdy problem z jakim się spotykamy w państwie, każdą sprawę Prezydent BEZPARTYJNY powinien rozstrzygać wedle wyżej wymienionych zasad - co przysięgam jako prezydent czynić" - pisze Tanajno.

W jego programie znalazły się m.in. wyższe pensje. Tanajno proponuje, by pracodawcy wypłacali pracownikom pensje brutto "na rękę", co oznacza wzrost zarobków średnio o 30 proc.



Ponadto - według kandydata - każde prawo ograniczające wolność powinno przejść przez drogę referendum.



Kim jest Tanajno?

Paweł Tanajno urodził się 17 grudnia 1975 roku w Warszawie. Prywatnie jest mężem i ojcem czwórki dzieci.



W latach 1995-2004 prowadził sieć sklepów komputerowych. Zaczął studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale ich nie ukończył. Ma wyższe wykształcenie w zakresie zarządzania.

Od 2006 jest członkiem zarządu Fundacji Nie Troszczcie Się.



Swoją działalność polityczną rozpoczął przynależnością do Platformy Obywatelskiej. Od 2010 do 2011 roku związany był ze stowarzyszeniem Ruch Poparcia Palikota.



W 2015 roku startował w wyborach na prezydenta RP z ramienia Demokracji Bezpośredniej. Zdobył 29 785 głosów, co stanowiło 0,2% głosów ważnych.

Tego samego roku próbował swoich sił - bez powodzenia - w wyborach parlamentarnych z listy komitetu wyborczego Kukiz'15.



W 2018 roku kandydował na prezydenta Warszawy, zdobywając 0,42 proc. głosów.

Rok później startował w wyborach do PE z listy Kukiz'15. Wystąpił z Demokracji Bezpośredniej.

Pierwsza tura 28 czerwca

W wyborach prezydenckich, które odbędą się 28 czerwca, wystartuje 11 kandydatów: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek.

Kampania wyborcza zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach od 7.00 do 21.00. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas - 12 lipca - odbędzie się druga tura wyborów.