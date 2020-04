"Jest to bardzo istotny problem konstytucyjności" - tak o głosowaniu korespondencyjnym mówiła w 2013 r. ówczesna posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Krystyna Pawłowicz. Archiwalną wypowiedź przypomina teraz opozycja.

Zdjęcie Krystyna Pawłowicz /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

6 kwietnia Sejm, większością głosów Prawa i Sprawiedliwości, przyjął nowelizację umożliwiającą przeprowadzenie wyborów prezydenckich korespondencyjnie. Opozycja nie zostawia suchej nitki na tym pomyśle.

Poseł PO Michał Szczerba przypomina archiwalną wypowiedź Krystyny Pawłowicz z debaty sejmowej, która miała miejsce 22 marca 2013 r.

Ówczesna posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zwracała wówczas uwagę, że w przypadku głosowania korespondencyjnego jest "bardzo istotny problem konstytucyjności".



"Projekt jest bardzo niebezpieczny, dlatego, że narusza podstawowe standardy i wartości dotyczące wyborów, a przede wszystkim zasadę konstytucyjną bezpośredniości wyborów oraz zasadę tajności wyborów, tworząc bardzo realne zagrożenie odtajnienia głosów w drodze do wyborczego pudła i zagrożenie sfałszowania w tym czasie głosów" - przekonywała Pawłowicz.



Zaznaczała wtedy, że "za powszechność nie można zapłacić każdej ceny - ceny łamania innych zasad".



Zdaniem Pawłowicz "udostępnianie pakietu wyborczego" mogło "stwarzać zjawisko handlu pakietami, głosami", a to z kolei "stworzy groźbę skupowania, nawet w dużych ilościach głosów, co w Polsce jest bardzo realne".



Ostrzegała, że głosy mogą być skupowane od "46 proc. osób, które nie chodzą na wybory" i za "piwo lub 50 złotych swój głos odstąpią". "Może to dotyczyć od kilku do kilkunastu procent głosów, co już może zaważyć na wyniku ostatecznym głosowania" - alarmowała Pawłowicz.



Zwracała uwagę, że głosowanie korespondencyjne odbierze też aktowi oddania głosu "uroczysty charakter". "To jest święto demokracji. Zbliży taki proces głosowania do banału przesłania PIT-u drogą pocztową" - stwierdziła.



"Propozycje Platformy są sprzeczne z konstytucją, naruszają podstawowe zasady głosowania a argument powszechności nie jest najważniejszy, możliwość manipulowania jest znacznie większa" - podsumowała swój wywód Pawłowicz.