W sobotę w południe w Hali Global Expo Żerań w Warszawie rozpoczęła się pierwsza ogólnopolska konwencja kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Podczas konwencji ma ona zaprezentować wizję i filary swojej prezydentury.

Zdjęcie Trwa konwencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej /Piotr Molecki/East News /East News

Cała hala Global Expo na warszawskim Żeraniu jest wypełniona - są parlamentarzyści i działacze Platformy Obywatelskiej, a także politycy innych ugrupowań należących do Koalicji Obywatelskiej - Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Przebieg konwencji można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Koalicji Obywatelskiej.

Reklama

Podczas konwencji Małgorzata Kidawa-Błońska ma zaprezentować wizję i filary swojej prezydentury. Głównym motywem jej wystąpienia ma być bezpieczeństwo, m.in. zdrowotne i klimatyczne. Ważną kwestią w programie Kidawy-Błońskiej ma być praca.

Borys Budka: Wszyscy jesteśmy twoim sztabem wyborczym

Jako pierwszy głos podczas konwencji zabrał lider PO Borys Budka. Podczas jego wystąpienia słychać z sali okrzyki: "Kidawa, Kidawa".



"Wszyscy tutaj jesteśmy twoim sztabem wyborczym" - zapewnił Budka.



"Właśnie takiej prezydent potrzebują dziś Polacy, prezydent pewnej przyszłości" - mówił lider PO, wskazując na Małgorzatę Kidawę-Błońską.



"To nie jest polityczna bitwa między kandydatami" - zwrócił się do Polaków Budka, podkreślając, że ich zaangażowanie w wybory prezydenckie jest niezwykle istotne. "To pytanie, czy wybieramy Wschód, czy Zachód, uczciwość czy szemrane interesy rządzących, czy wybieramy wspólnotę, czy dalsze podziały" - zaznaczał.

Kolejne działania Kidawy-Błońskiej

Po konwencji Kidawa-Błońska ma kontynuować przedwyborczą trasę. W niedzielę odwiedzi ona Dolny Śląsk - Szklarską Porębę, Jelenią Górę i Kowary. W przyszłym tygodniu ma zaplanowane aktywności na Mazowszu.