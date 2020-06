Przed nami pierwszy weekend kampanii wyborczej. Większość kandydatów rusza w Polskę. Andrzej Duda będzie m.in. na Podkarpaciu i Mazowszu, Rafał Trzaskowski w Małopolsce i w Świętokrzyskiem, Władysław Kosiniak-Kamysz w Małopolsce i Podkarpackiem, a Szymon Hołownia m.in. w Lubelskiem.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda jest w ten weekend na Śląsku /Hanna Bardo /PAP

Kampania wyborcza przed rozpisanymi na 28 czerwca wyborami ruszyła oficjalnie w środę. Zdecydowana większość kandydatów miała startować w majowych wyborach. Nowy w tym gronie jest tylko obecny prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (KO), który do przyszłej środy musi zebrać minimum sto tysięcy podpisów poparcia pod swoją kandydaturą.

Pozostali kandydaci - zgodnie z ustawą regulującą zasady tegorocznych wyborów prezydenckich - mogą ponownie zarejestrować się w PKW bez konieczności ponownej zbiórki podpisów.

Część z pretendentów do Pałacu Prezydenckiego w przedwyborczą trasę ruszyła już wcześniej. W piątek wystartował Dudabus, którym obecny prezydent udał się do województwa śląskiego, m.in. do Bytomia, Sosnowca i Katowic.

W weekend Duda będzie kontynuował swój tour. W sobotę odwiedzi Stalową Wolę, gdzie na zaproszenie prezydenta tego miasta Lucjusza Nadbereżnego weźmie udział w wydarzeniu pod hasłem "Strefa rozmów o Polsce". Impreza, która odbędzie się w parku Miejskim, obejmuje m.in. wystąpienie Andrzeja Dudy w debacie o przyszłości Polski.

W sobotę po południu prezydent spotka się z mieszkańcami Zaleszan na Podkarpaciu, a w niedzielę - w miejscowości Gózd koło Radomia (mazowieckie).

Trzaskowski spotka się z Majchrowskim

Rafał Trzaskowski planuje w najbliższych dniach kontynuować wizytę w Małopolsce. Rano w Zakopanem zje śniadanie w szałasie Zofii Karpiel-Bułecki, następnie spotka się z instruktorami narciarskimi. Będzie też zbierał podpisy na Krupówkach. Spodziewana jest ponadto konferencja prasowa kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Drugą część dnia Trzaskowski spędzi w Krakowie m.in. na rozmowach z włodarzem tego miasta Jackiem Majchrowskim i przedsiębiorcami. Po południu polityk wygłosi przemówienie na krakowskim rynku.

W niedzielę prezydent stolicy odwiedzi Tarnów i Busko-Zdrój, a później pojedzie do Kielc i Starachowic (Świętokrzyskie). Tam zaplanowane ma spotkania z mieszkańcami i lokalnymi samorządowcami. Tam również ma wziąć udział w zbiórce podpisów pod swą kandydaturą.

Kosiniak-Kamysz odwiedzi wielopokoleniową rodzinę

Kampanijny tour w ten weekend będzie kontynuował także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W piątek szef ludowców był w Lublinie, w sobotę wybiera się do Tarnowa. Tam w południe wystąpi w miejscowym amfiteatrze. Kilka godzin później Kosiniak-Kamysz odwiedzi wielopokoleniową rodzinę w świętokrzyskim Pacanowie.

Następnego dnia lider Stronnictwa będzie przebywał na Podkarpaciu. Dzień rozpocznie od odwiedzin w Mielcu grobu zmarłego w katastrofie smoleńskiej b. posła PSL Leszka Deptuły, następnie wraz ze starostą mieleckim Stanisławem Lonczakiem spotka się z mediami.

W Dulczy Wielkiej (gmina Radomyśl Wielki) lider PSL będzie rozmawiał z samorządowcami, przedsiębiorcami i z rolnikami, a w Orliskach - z mieszkańcami tej miejscowości.

Hołownia: Nowe hasło kampanii

Pracowicie najbliższe dwa dni zapowiadają się także dla Szymona Hołowni, który w sobotę w Warszawie planuje oficjalne otwarcie swej kampanii wyborczej. Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Łazienkach Królewskich publicysta zaprezentuje podstawy programowe swej prezydentury, nowe hasło kampanii, ekspertów i przedstawi plany na następne dni kampanii.

Później Hołownia rozpocznie ogólnopolską trasę spotkań z Polakami: najpierw będzie w Otwocku, gdzie będzie rozmawiał z sympatykami i odpowie na pytania mediów. Następnie, także w Otwocku, zaplanowano jego spotkanie z wolontariuszami. Wieczorem kandydat niezależny na prezydenta odwiedzi Lubelszczyznę, gdzie spotka się z mieszkańcami Puław, a potem Lublina.

W niedzielnych planach Hołowni są rozmowy z mieszkańcami Godziszowa i Dębicy, a wieczorem wizyta w Rzeszowie i spotkania z samorządowcami z regionu podkarpackiego. Spodziewane jest także spotkanie z mediami.

Bosak na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce

Kandydatowi Konfederacji Krzysztofowi Bosakowi najbliższe dwa dni upłyną na spotkaniach z wyborcami i lokalnymi mediami na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W sobotę rano we Wrocławiu poseł weźmie udział w rejsie turystycznym po Odrze. Wtedy też odbędzie się jego konferencja prasowa poświęcona żegludze śródlądowej. Z mieszkańcami Wrocławia Bosak spotka się w południe na bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Po południu odwiedzi zaś Lubin i Leszno.

W niedzielę kandydata Konfederacji można będzie spotkać na placu Wolności Poznaniu, a później w Zielonej Górze przy pomniku Bachusa.

Lider Wiosny Robert Biedroń sobotę spędzi w Warszawie, gdzie wczesnym popołudniem na konferencji prasowej na tyłach Zamku Ujazdowskiego zaprezentuje "Plan inwestycyjny Biedronia".