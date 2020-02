PKW zarejestrowana komitet wyborczy Leszka Samborskiego - poinformował w poniedziałek rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Komitet wyborczy Mirosława Piotrowskiego został wezwany do usunięcia wady zgłoszenia.

Do tej pory PKW zarejestrowała sześć komitetów wyborczych: kandydata PSL na prezydenta - Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata Konfederacji - Krzysztofa Bosaka, prezydenta Andrzeja Dudy, kandydatki PO - Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydata Lewicy - Roberta Biedronia oraz publicysty Szymona Hołowni.

Na poniedziałkowym posiedzeniu PKW zarejestrowała komitet wyborczy Leszka Samborskiego, zaś komitet Mirosława Piotrowskiego wezwała do usunięcia wady zgłoszenia.

Kim jest Leszek Samborski?

Leszek Samborski ma 64 lata. Należał do Unii Polityki Realnej. Podczas wyborów parlamentarnych w 2001 kandydaci UPR startowali z list Platformy Obywatelskiej. Wśród nich był właśnie Samborski, który nie dostał się wtedy do parlamentu. W 2004 r. uzyskał jednak mandat poselski - w miejsce Pawła Piskorskiego wybranego do Parlamentu Europejskiego. Wkrótce wystąpił z UPR i został członkiem PO. W 2005 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję.

W styczniu 2015 r. Samborski stanął na czele warszawskich struktur Kongresu Nowej Prawicy. W październiku 2018 został sekretarzem KNP. Potem został prezesem powołanej przez liderów KNP partii Odpowiedzialność.

Co jest wymagane do utworzenia komitetu?

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne.

Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata. Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia w sprawie utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu) albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą może on prowadzić agitację, a także pozyskiwać i wydatkować środki.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać 100 tys. podpisów. Jest na to czas do 26 marca.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.