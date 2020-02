PKW zarejestrowała komitety wyborcze Krzysztofa Bosaka i Władysława Kosiniaka-Kamysza

PKW zarejestrowała w poniedziałek komitety wyborcze kandydatów na prezydenta: Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) i Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL). Do Komisji wpłynęło też zawiadomienie o utworzeniu komitetu kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - poinformował rzecznik PKW Tomasz Grzelewski.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych Bosaka i Kosiniaka-Kamysza wpłynęły do PKW w piątek.

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia w sprawie utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu) albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację, a także pozyskiwać i wydatkować środki.

Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca.

W wyborach zamierzają wystartować także: urzędujący prezydent Andrzej Duda, Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny) oraz prezes Ruchu Prawdziwa Europa Mirosław Piotrowski.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać 100 tys. podpisów. Jest na to czas do 26 marca.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.