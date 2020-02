​PKW zawiadomiła prokuraturę w sprawie jednego z komitetów

PKW zarejestrowała trzy komitety wyborcze kandydatów na prezydenta: Stanisława Żółtka, Piotra Stanisława Bakuna oraz Wojciecha Podjackiego. PKW przekazała też prokuraturze wykaz podpisów popierających komitet Podjackiego, ponieważ znalazły się w nim dane 65 osób, które od lat nie żyją.

Zdjęcie Wojciech Podjacki /Michał Szlaga /Reporter

Jak dowiedziała się PAP w PKW, w czwartek Komisja zarejestrowała kolejne trzy komitety wyborcze: Stanisława Żółtka, Piotra Stanisława Bakuna oraz Wojciecha Podjackiego.

Reklama

Wcześniej komitet Podjackiego został wezwany do usunięcia wad zgłoszenia. Jak wynika z uchwały PKW, chodziło m.in. o niewystarczającą liczbę podpisów niezbędnych do utworzenia komitetu wyborczego - do zawiadomienia dołączono 603 prawidłowe podpisy, a 638 - nieprawidłowych. Wśród nich znalazły się 62 podpisy osób, które nie żyją od wielu lat.

PAP zapytała PKW, czy Komisja podjęła jakieś działania w związku z posłużeniem się przez komitet Podjackiego danymi osób nieżyjących. PKW poinformowała o przekazaniu do prokuratury wykazu podpisów osób popierających utworzenie komitetu wyborczego Wojciecha Podjackiego "celem ewentualnego podjęcia stosownych działań".

"W trakcie weryfikacji podpisów stwierdzono 65 przypadków podpisów osób, których zgon nastąpił w czasie, gdy udzielenie poparcia w tych wyborach nie było jeszcze możliwe, często wiele lat przed zarządzeniem wyborów" - głosi dokument skierowany do prokuratury. Ponadto, PKW stwierdziła, że w wykazie znalazło się 112 przypadków podpisów osób, które obecnie noszą inne nazwisko, niż wymieniono na karcie poparcia - chodzi o kobiety, które zmieniły stan cywilny, a w związku z tym także nazwisko.

10 zarejestrowanych komitetów

PKW zarejestrowała dotąd łącznie 10 komitetów wyborczych: kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka, prezydenta Andrzeja Dudy, kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydata Lewicy Roberta Biedronia, publicysty Szymona Hołowni oraz byłego polityka PO Leszka Samborskiego, Stanisława Żołtka, Piotra Stanisława Bakuna, Wojciecha Podjackiego.

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne.

Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata. Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu), albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację, a także pozyskiwać i wydatkować środki.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać 100 tys. podpisów; jest na to czas do 26 marca.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.