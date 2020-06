"Senatorowie PiS głosowali przeciw zasadniczym poprawkom do ustawy w sprawie przeprowadzenia wyborów, nie jest to najlepszy prognostyk przed głosowaniem w Sejmie, teraz do większości sejmowej należy wykazanie, że chcą rzetelnych wyborów" - mówił po głosowaniu w Senacie Marek Borowski (KO).

Zdjęcie Senator Marek Borowski podczas konferencji prasowej przed Salą Kolumnową Sejmu w Warszawie /Mateusz Marek /PAP

Senat przyjął w poniedziałek, 1 czerwca, późnym wieczorem poprawki do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego. Poprawkami senatorów Sejm ma zająć się we wtorek, 2 czerwca.

Przyjęto trzy kluczowe poprawki

Borowski, który był sprawozdawcą senackich komisji, które pracowały nad poprawkami do ustawy, po zakończeniu głosowania w Senacie powiedział na konferencji prasowej, że większość senacka przyjęła kilka poprawek o charakterze zasadniczym, decydujących, czy "te wybory będą uczciwe, powszechne, równe".

Jak mówił, chodzi o trzy poprawki dotyczące ustalania kalendarza wyborczego w porozumieniu z PKW i tego, by dawał on co najmniej 10 dni na rejestrację nowych komitetów wyborczych i zebranie wymaganych podpisów z poparciem dla kandydatów. Druga z tych poprawek to - jak mówił Borowski - nadanie PKW uprawnienia do wprowadzenie wyborów korespondencyjnych na danym obszarze na ewentualny wniosek ministra zdrowia. Trzecia poprawka, o której mówił Borowski, to przyjęcie zasady, że wyborca, który zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego, kwituje odbiór pakietu, pakiet ten nie jest mu po prostu wrzucany do skrzynki pocztowej.

"We wszystkich tych poprawkach senatorowie PiS głosowali przeciw, w jednej wstrzymali się, nie jest to najlepszy prognostyk przed głosowaniem w Sejmie. Ale teraz do większości sejmowej należy wykazanie, że chcą wyborów rzetelnych, uczciwych, równych i powszechnych. Te poprawki to umożliwiają" - powiedział Borowski.

Ustawa w sprawie wyborów

Sejm 12 maja uchwalił ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego. Przewidziano w niej, że głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych, oraz dla chętnych - korespondencyjnie.

Ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), ale daje też prawo startu nowym kandydatom.