Po oświadczeniu Kaczyńskiego i Gowina: Kiedy wybory?

10 maja 2020 roku wybory się nie odbędą, a Sąd Najwyższy stwierdzi ich nieważność – oświadczyli w środę wieczorem (6 maja) Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin. Jak będzie wyglądał prawdopodobny dalszy rozwój wypadków po ustaleniach liderów Zjednoczonej Prawicy?

Przypomnijmy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz lider Porozumienia w przesłanym w środę wieczorem wspólnym komunikacie oświadczyli, że PiS oraz Porozumienie przygotowały "rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach".

Kaczyński i Gowin poinformowali, że "po 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie". Dodali, że wybory odbędą się w trybie korespondencyjnym, zorganizuje je Państwowa Komisja Wyborcza, a Porozumienie poprze ustawę o głosowaniu korespondencyjnym i jednocześnie przedstawi, w uzgodnieniu z PiS, propozycję jej nowelizacji.

Co dalej? Jeżeli 10 maja wybory się nie odbędą, a wszystko na to wskazuje, Państwowa Komisja Wyborcza 11 maja orzeka o tym fakcie i przekazuje sprawę Sądowi Najwyższemu. Ten ma 30 dni na stwierdzenie o ważności albo nieważności wyborów. Jak "przewidują" w oświadczeniu Kaczyński i Gowin, sędziowie "stwierdzą nieważność wyborów, wobec ich nieodbycia".

Datę nowych wyborów - nie jest to przesunięcie w czasie "starych", co pozwoli na ewentualną wymianę kandydatów do fotela prezydenckiego, ale jednocześnie według planu Kaczyńskiego i Gowina obecni kandydaci zachowają swoje prawa - wyznaczy marszałek Sejmu Elżbieta Witek w ciągu 60 dni. Ich termin zależeć będzie od daty wydania orzeczenie przez SN, który - przypomnijmy - ma na to 30 dni.

Tym samym wybory, które ma tym razem zgodnie z konstytucją zorganizować Państwowa Komisja Wyborcza i które wedle oświadczenia Kaczyńskiego i Gowina mają mieć formę korespondencyjną, mogłyby odbyć się już w lipcu, a najpóźniej we wrześniu. Serwisy 300polityka.pl i TVN24 podały nieoficjalnie, że prawdopodobną datą wyborów będzie 12 lipca.

