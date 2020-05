​Termin wyborów prezydenckich to najprawdopodobniej 28 czerwca 2020 r. - poinformował szef klubu Lewicy poseł Krzysztof Gawkowski po kolejnej rundzie obrad senackiego okrągłego stołu w sprawie wyborów prezydenckich.

Zdjęcie Krzysztof Gawkowski i Marek Suski witają się w Senacie /Piotr Molecki /East News

"Rozmowy mają sens, spotkania mają sens i bardzo się cieszę, że tę inicjatywę Lewicy przejął marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z prezydium Senatu dlatego, że kolejny etap okrągłego stołu pokazał, że rozmowy mogą prowadzić do porozumienia, że koalicja z opozycją potrafi znaleźć wspólny język" - powiedział Gawkowski na briefingu prasowych po zakończeniu obrad.

Według niego obrady dają szansę, że uda się przeprowadzić "uczciwe, bezpieczne i we wszystkich tego słowa znaczeniu konstytuujące wybory prezydenckie".

"Po tym spotkaniu pewne jest jedno: chcemy, żeby wybory prezydenckie odbyły się jak najszybciej i termin tych wyborów to najprawdopodobniej 28 czerwca 2020 r. To już jesteśmy w stanie powiedzieć, bo przedstawiciele PiS powiedzieli, że to własne ta data będzie obligowała kalendarz wyborczy" - oświadczył Gawkowski.

Suski ocenia rozmowy jako sukces

Po zakończeniu spotkania wiceszef klubu PiS Marek Suski ocenił, że rozmowy zakończyły się sukcesem. "Udało się nam uzgodnić jedną rzecz - że wszystkim nam zależy na tym, aby wybory się odbyły w takim terminie, żeby nie było przerwy w pełnieniu funkcji prezydenta i żeby prezydent mógł być zaprzysiężony do 6 sierpnia" - oświadczył.

Poseł PiS dodał, że podczas spotkania zostały przedstawione propozycje poprawek i sposób pracy nad ustawą. "Krótko mówiąc, na kolejnym posiedzeniu komisji (senackiej) zostaną przedstawione poprawki, z częścią z nich udało nam się zapoznać" - powiedział Suski.

Jednocześnie ocenił, że Lewica przyszła na spotkanie najlepiej przygotowana. "Przedstawili nam poprawki, do których będziemy mogli się odnieść po zapoznaniu się z ich skutkami" - zaznaczył.

"Można powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie posunęło nas do przodu, ponieważ wszyscy chcemy, aby demokratyczne wybory odbyły się w Polsce i żeby nie było przerwy w pełnieniu funkcji prezydenta. To spotkanie zakończyło się sukcesem, udało nam się przekonać całą opozycję do tego, aby te wybory odbyły się i żeby Polska mogła mieć stabilne władze" - podkreślił Suski.