Ustaliliśmy, że wybory powinna przeprowadzić Państwowa Komisja Wyborcza, a nie rząd czy poczta - przekazał lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka po spotkaniu z Jarosławem Gowinem (Porozumienie). Jak podkreślił szef PO, jest to warunek, by głosowanie było przeprowadzone uczciwie.

Zdjęcie Wicemarszałek Sejmu, kandydatka w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska (L), przewodniczący PO Borys Budka (2L), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (3L) i lider Porozumienia Jarosław Gowin (P) podczas spotkania w Sejmie / Radek Pietruszka /PAP

Konsultacje Jarosława Gowina z przedstawicielami opozycji dotyczyły projektu zmian konstytucji i przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. W rozmowach wzięli udział także m.in. kandydatka KO na prezydenta, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Ustaliliśmy przed chwilą, że oczywistym jest, że wybory powinna przeprowadzać Państwowa Komisja Wyborcza, a nie rząd, czy Poczta Polska. To jest warunek tego, by wybory były przeprowadzone w sposób uczciwy, w sposób zgodny z konstytucją na zasadach równych, bezpośrednich, powszechnych i przede wszystkim wyborów wolnych i tajnych - mówił po spotkaniu lider PO Borys Budka.

Budka poinformował, że podczas spotkania przedstawił swój plan dojścia do wyborów w maju 2021 roku, by "wszyscy zarejestrowani na dziś kandydaci mogli w tych wyborach startować", a także, by "zabezpieczyć na przyszłość możliwość głosowania zarówno tradycyjnego, jak i korespondencyjnego, gdyby głosowanie tradycyjne nie mogło się odbyć".

Budka podkreślił, że wszyscy, którzy mają prawa wyborcze muszą mieć możliwość wzięcia udziału w wyborach. - Na dziś - i to również jest przedmiotem naszych konkluzji - ten sposób prowadzenia wyborów, który został przyjęty przez Sejm, w szczególności osobom, które przebywają za granicą - mówił.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wskazywał na konieczność wypracowania rozwiązań, których fundamentem będą demokratyczne, zgodne z konstytucją wybory oraz zabezpieczenie zdrowia i życia Polaków. - Senat jest miejscem otartym, jest miejscem, w którym rozmowy formacji politycznych mogą być prowadzane po to, by wypracować optymalne rozwiązanie - dodał.

- Atmosfera rozmów była dobra - powiedział z kolei po spotkaniu Jarosław Gowin. - To, że rozmawiamy jest wartością samą w sobie - dodał. Lider Porozumienia podkreślił, że lepszą wersją przeprowadzenia wyborów jest przeprowadzenie ich przez Państwową Komisję Wyborczą.



Po dzisiejszej rozmowie mają się odbyć kolejne spotkania. - W tym tygodniu będziemy rozmawiać o propozycjach odmrażania gospodarki - powiedział Budka na konferencji prasowej.

Cykl konsultacji

W ostatni czwartek szef Porozumienia zapowiedział cykl konsultacji z przedstawicielami klubów parlamentarnych na temat postulowanej przez Porozumienie zmiany konstytucji, która miałaby wprowadzić jedną, siedmioletnią kadencję głowy państwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu wybory prezydenckie miałyby się odbyć za dwa lata. Na początku kwietnia Porozumienie złożyło projekt nowelizacji konstytucji w tej sprawie. Pod dokumentem podpisali się też posłowie PiS, m.in. prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę Gowin powiedział w rozmowie z PAP: "Na pewno podczas poniedziałkowego spotkania z szefem PO Borysem Budką nie będę składał żadnych wiążących deklaracji, propozycje Platformy będę chciał przedyskutować z posłami Porozumienia oraz z prezesem PiS". Pytany, kiedy miałoby się odbyć spotkanie z szefem PiS odpowiedział: "Zapewne spotkamy się także w tym tygodniu".

Gowin zaznaczył, że podczas spotkania z Budką chce też poruszyć temat "odmrażania" gospodarki. "Dla mnie bardzo ważne jest, aby rozmawiać nie tylko o przełożeniu terminu wyborów prezydenckich, ale przede wszystkim o wspólnym, ponadpartyjnym planie uruchamiania gospodarki" - powiedział b. wicepremier.

"Plan Sośnierza"

W tym kontekście wskazał na przedstawiony przez Porozumienie "plan Sośnierza". Zakłada on testy w kierunku koronawirusa na szeroką skalę, kontrolę kontaktów Polaków, sieć izolatoriów zróżnicowanych ze względu na stan pacjentów oraz izolowanie grup szczególnego ryzyka. "Będę chciał przedyskutować ten plan z liderami wszystkich partii opozycyjnych" - zapowiedział Gowin.

Pytany kiedy miałyby się odbyć spotkania z przedstawicielami pozostałych ugrupowań opozycyjnych odparł, że wstępnie jest umówiony z liderami Koalicji Polskiej - PSL-Kukiz15, czyli Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Pawłem Kukizem. "Na pewno do tego spotkania dojdzie w najbliższym tygodniu" - poinformował szef Porozumienia.

Przed świętami Wielkanocnymi Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Ustawą zajmie się teraz Senat. Prace nad nią w senackich komisjach mają się rozpocząć pod koniec maja.

Politycy PO oraz przedstawiciele pozostałych sił opozycyjnych uważają, że rząd powinien - w związku z trwającą epidemią - wprowadzić stan klęski żywiołowej, co dałoby podstawę do przesunięcia o kilka miesięcy wyborów prezydenckich. Zgodnie z art. 228 konstytucji w czasie stanu nadzwyczajnego (takim jest m.in. stan klęski żywiołowej) oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzone m.in. wybory prezydenta RP, a jego kadencja ulega odpowiedniemu przedłużeniu.