Prezydent podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - tzw. trzynastkę. Zapowiedział także, że jeżeli ustawa o "czternastej" emeryturze trafi do niego, to także ją podpisze "dlatego że to świadczenie jest polskim emerytom potrzebne".

Zdjęcie Andrzej Duda w Żyrardowie /Jakub Kaminski/East News /

W hali widowiskowej Aqua Park w Żyrardowie (woj. mazowieckie) prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. - Sytuacja gospodarcza wygląda dobrze, dlatego w tym roku podjęto decyzję, że trzynasta emerytura będzie wypłacana co roku, w kwietniu - powiedział Andrzej Duda.



Emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury - przewiduje ustawa podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę. Większość "trzynastek" zostanie wypłacona w kwietniu. W tym roku dodatkowe świadczenia wyniosą 1200 zł brutto.

Prezydent podkreślał, że trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury w danym roku, która w 2020 r. wynosi 1200 zł brutto i nie będzie ona podlegała egzekucji.

Prezydent o "czternastej" emeryturze

Wspomniał również o przyjęciu we wtorek przez rząd projektu ustawy o "czternastej" emeryturze. "Dzisiaj możemy być pewni, że i czternasta emerytura w 2021 r. zostanie wypłacona. Dzisiaj przyjął to rząd. Ustawa w tej sprawie oczywiście musi przejść przez parlament, rząd dzisiaj zatwierdził ten projekt i ustawa trafi teraz do parlamentu" - mówił prezydent.

"Jeżeli (ustawa) trafi do mnie, a wierzę w to głęboko, że trafi, możecie państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane, dlatego że ono jest polskim emerytom zwyczajnie potrzebne. Zawsze powtarzam - dla mnie jest bardzo ważne, najważniejsze to, żeby moim rodakom podnosił się poziom życia" - dodał.

"Fundamentem jest sprawiedliwy podział dóbr"

"Cieszę się z radości seniorów, ale cieszę się z tego, że tę radość widzą też młodzi, ci młodsi znacznie ode mnie, którym w przyszłości przyjdzie prowadzić polskie sprawy" - mówił prezydent podczas uroczystości podpisania ustawy.

"Cieszę się, że jesteście w tym momencie, który dla nas wszystkim jest momentem ważnym. Kiedy możemy zrealizować to, co bardzo istotne w każdym praworządnym państwie, które chce, aby jego gospodarka była ukształtowana na zasadzie tzw. społecznej gospodarki rynkowej" - powiedział Duda.

Jak tłumaczył społeczna gospodarka rynkowa, to oparta głęboko na korzeniach chrześcijański filozofia takiego kształtowania ustroju ekonomicznego, aby "w gospodarce państwowej następowało coś, co jest fundamentem, a mianowicie sprawiedliwy podział dóbr". "Aby każde pokolenie było w należyty sposób zabezpieczone" - dodał.



W 2020 roku to 1200 zł brutto

Zgodnie z ustawą trzynaste emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

"Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Źródłem ich finansowania będą pieniądze Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o czternastej emeryturze

Minister Maląg we wtorek w Żyrardowie uczestniczyła w uroczystym podpisaniu przez prezydenta ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, tzw. trzynastych emerytur.

Podczas tego spotkania szefowa MRPiPS poinformowała, że na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Maląg zapewniła, że czternasta emerytura będzie wypłacana w końcówce 2021 r..

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że w 2021 r. "czternaste świadczenie" w wysokości najniższej emerytury otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń itd.).

W przypadku osób, których świadczenia przekraczają 2,9 tys. zł, "czternastka" będzie wypłacana na zasadzie "złotówka za złotówkę", czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.

Większość "czternastek" byłaby wypłacona w listopadzie 2021 r.

Rozwiązanie to ma być zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.