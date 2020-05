Projekt klubu PiS ws. wyborów w Sejmie. Błyskawiczne prace

We wtorek (12 maja) w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy autorstwa PiS, który przewiduje, że głosowanie w wyborach prezydenckich w 2020 r. będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Tempo prac jest błyskawiczne. Po przerwie rozpoczęło się drugie czytanie projektu. Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS złożyła wniosek o przejście do trzeciego czytania projektu bez odsyłania do komisji.

Zdjęcie Politycy PiS w Sejmie podczas dodatkowego posiedzenia izby niższej 12.05.2020 / Radek Pietruszka /PAP Wideo youtube

Śmiszek: Niektóre zapisy projektu legalizują bezprawie.



Krzysztof Śmiszek, Klub Lewicy: Jesteśmy pod ścianą, dwa dni temu nie odbyły się wybory. (...) Jutro rzeczywiście jest dzień, kiedy będziemy mogli pozmawiać i w gronie koalicji, i opozycji o potencjalnych rozwiązaniach.



Budka: Co z tego, że my jutro mamy rozmawiać o czym, co wy dzisiaj już przyjmiecie? Apelujemy jeszcze raz - jesteśmy za tym, żeby przyjąć dobre rozwiązania, ale w Polsce od tego jest kodeks wyborczy a nie specustawy.



Budka dziękuje samorządowcom, którzy "nie przestraszyli się" obozu władzy.



Borys Budka, KO: Panie marszałku, Wysoka Izbo, nic się nie zmieniło. Nie potraficie przygotować prostego projektu. Wczoraj go zgłosiliście, dziś zgłaszacie autopoprawki i chcecie, żeby niezwłocznie przejść do trzeciego czytania. Gratuluję takiego podejścia do dialogu. (...) Minister Szumowski kwestionuje wasz projekt. Musicie się zdecydować, kiedy kłamiecie - czy wtedy, jak mówicie, że jest zagrożenie epidemiologiczne, czy jak mówicie, że da się to zrealizować.



Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS składa wniosek o przejście do trzeciego czytania projektu bez odsyłania do komisji. Zapowiedziała też, że PiS do zakończenia drugiego czytania przedstawi poprawki .



Na początku Juliusz Braun z Konfederacji zgłosił wniosek formalny, by nie reglamentować czasu na wypowiedzi. Prowadzący obrady Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że wniosek formalny Brauna nie będzie głosowany. - Będą głosowania, to będziemy głosować - powiedział.



Utrzymano 3,5-minutowe wypowiedzi.



Wcześniej w czasie pierwszego czytania odbyła się gorąca dyskusja. "Jesteście mistrzami świata w robieniu totalnego bałaganu. Jesteście totalnym chaosem" - mówił lider PO Borys Budka. Z kolei poseł PiS Przemysław Czarnik zarzucił posłom opozycji, że kieruje nią "kaczyńskofobia".



Jej przebieg relacjonowaliśmy

Projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta w 2020 r., autorstwa klubu PiS, zakłada, że w wyborach prezydenckich 2020 r. głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Uchyla się w nim ustawę mówiącą, że w tegorocznych wyborach głosowanie ma być wyłącznie korespondencyjne.

Zgodnie z projektem klubu PiS kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostaną uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach w kolejnym terminie, a PKW określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym.