Senat nie zgodził się we wtorek (5 maja) z wnioskiem senatora Marka Martynowskiego (PiS) i nie zmienił trybu pracy ze zdalnego na tradycyjny. Ogłoszono przerwę do godz. 13.30. Izba miała rozpocząć pracę nad ustawą, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

Transmisja obrad Senatu oglądana w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie

We wtorek w Senacie w imieniu klubu PiS zabrał głos senator Marek Martynowski.

"My, jako klub PiS, nie jesteśmy przeciwko zdalnym obradom, ale jesteśmy przeciwko takiej formie, jaka jest w tej chwili. Jeżeli komisje muszą zbierać się w Senacie i nie mogą zdalnie debatować i obradować, to nielogiczne jest to, że na posiedzeniu plenarnym możemy zdalnie głosować. O tyle to nielogiczne, że na podstawie art. 19 ust. 1 Regulaminu senatora obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniu Senatu oraz organów Senatu. Ja nie rozumiem, czemu raz jest tak, a raz tak" - mówił.

Grodzki: Mamy ograniczony czas na pracę

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w odpowiedzi poinformował, że porządek obrad i tryb został już przez izbę przyjęty, a Konwent Seniorów wyraził jednogłośnie zgodę na hybrydowy tryb obrad w czasie epidemii. Mówił, że nie wyobraża sobie sprowadzania w ciągu paru godzin senatorów, którzy zgłosili chęć pracy zdalnej. Zaznaczył, że Senat ma obecnie "ograniczony czas" na pracę.

Grodzki nie chciał poddać tego wniosku pod głosowanie, ale kolejni senatorowie PiS zgłosili sprzeciw. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) powiedział, że to cały Senat musi podjąć decyzję w tej sprawie w głosowaniu.

Senat nie zmieni trybu pracy

Ostatecznie senatorowie nie poparli wniosku Marka Martynowskiego (PiS). "Za" było 45 senatorów, a "przeciw" - 51. Oznacza to, że Senat nadal będzie debatował i głosował zdalnie.

Jednocześnie szef klubu senackiego KO Leszek Czarnobaj zaproponował, aby jeszcze we wtorek tak zmienić regulamin Senatu, żeby nie było wątpliwości, czy taki sposób procedowania i głosowania w Senacie jest zgodny z regulaminem.

Aby mogła się zebrać komisja regulaminowa, ogłoszono przerwę do godz. 13.30.

Gdy Senat przystąpi do merytorycznych obrad, jako pierwszą zajmie się ustawą o wyborach korespondencyjnych.