Bardzo prawdopodobne, że 18 marca w Pszczelej Woli będzie jak w ulu. Jeszcze w czwartek lubelskie starostwo powiatowe dyskutowało o tym, by 32 114 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostało przeznaczone na "organizację wizyty Prezydenta RP" w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli. Już kolejnego dnia z dokumentów zniknęło spotkanie z Andrzejem Dudą. Pojawiła się za to informacja o… konferencji o perspektywach dla mieszkańców.

Pszczela Wola to mała wieś na Lubelszczyźnie. Zgodnie z danymi z 2011 roku mieszka tam 148 osób. 18 marca ma się tam odbyć duża impreza, która pochłonie przynajmniej 32 tys. zł publicznych środków. Pytanie tylko, czy będzie to wizyta prezydenta RP, czy konferencja pt. "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"?

O tym, że lubelscy radni powiatowi mają przeznaczyć pieniądze podatników na spotkanie wyborcze z urzędującym prezydentem jako pierwszy poinformował Miłosz Motyka, rzecznik PSL. "Proszę powiedzieć, że uchwała radnych PiS to żart" - obruszał się ludowiec. Jeszcze w czwartek dokument zawierający to sformułowanie został opublikowany na stronach internetowych powiatu.

- Podjęli uchwałę, pod którą jest kilka punktów. Zrobili to sprytnie, a może głupio. Znajdują się tam również inne zadania powiatowe. I to takie, które z oczywistych przyczyn wymagały zwiększenia nakładu finansowania - mówi Interii Jan Łopata, poseł PSL. - Do tego dodano punkt związany ze zwiększeniem finansowania dotacji dla szkoły. To niby też oczywiste. Tyle, że w uzasadnieniu bezczelnie napisali, na jaki cel. Bo gdyby tego nie napisali, pewnie nikt by się nie połapał, bo zmiany budżetowe się zdarzają - dodał.

Posłowi wtórują radni, którzy przekazali pieniądze na konferencję i spotkanie: - Wzięto nas pod włos, bo wszystkie poprawki do budżetu były głosowane razem. Gdybyśmy zagłosowali przeciwko tej uchwale, to bylibyśmy automatycznie przeciwko innym zmianom, np. dofinansowaniu szpitala w Bychawie - mówi nam radny Konrad Banach z PSL.

Powiatowi politycy PiS są zdania, że całą sprawę "rozdmuchali" ich polityczni oponenci z regionu. - To, co pan ma (uzasadnienie dot. "organizacji wizyty prezydenta RP" - red.) jest nieaktualne. Ten dokument, który widzieliście, był na komisji budżetowej. Tam trafiło do pani skarbnik, a ona nie znała szczegółów. Na sesji poprawiliśmy to sformułowanie, bo było nieprawdziwe - tłumaczy nam Zdzisław Antoń, starosta lubelski. Jak mówi, do zmiany doszło, kiedy fotografia z uzasadnieniem trafiła do sieci.

Tym samym jeszcze w czwartek w sieci widniała jedna wersja, a druga pojawiła się w piątek.

Zdaniem starosty lubelskiego, winnym całego zamieszania jest dyrektor szkoły w Pszczelej Woli. - Myślał, że chodzi o wizytę prezydenta, a myśmy poprawili na konferencję. Zasadniczy błąd leży po jego stronie i ja za niego nie odpowiadam. Nie potrafię się wytłumaczyć z tego, dlaczego tak napisał - powiedział Interii Antoń. - On startował w przetargu na usługę wynajmu sali konferencyjnej wraz z organizacją poczęstunku i go wygrał. Tytuł przetargu dotyczył konferencji - dodał.

W rozmowie z Interią dyrektor "przyznaje się do winy". - Zaczęło się od mojego niefortunnie sformułowanego pisma do organu prowadzącego. Ten błąd się tam pojawił, zostało to przyjęte... Krótko mówiąc nie są to pieniądze na przyjęcie pana prezydenta, ale na obsługę konferencji, na której być może pojawi się prezydent - tłumaczy nam Mirosław Worobik, dyrektor szkoły w Pszczelej Woli.

- Użyczam tylko miejsca na tę konferencję. Z budżetu szkoły nie pójdzie na to złotówka. Dostaniemy na to dofinansowanie z KOWR. Te pieniądze to będzie honorarium dla nas za obsługę konferencji. To 32 tys. zł netto płatne po imprezie - dodaje Worobik.

Dyrektor szkoły zaznacza, że konferencja ma się odbyć pod patronatem prezydenta, ale "nie wiadomo, czy prezydent przyjedzie do Pszczelej Woli".

Starosta Antoń nie ukrywa jednak, że "wszyscy wiedzieli" o współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kancelarii Prezydenta przy organizacji konferencji. Zresztą, Andrzej Duda zapowiadał tę wizytę w Lubartowie, kiedy ogłaszał, że ponownie wystartuje na urząd prezydenta.

"Możemy potwierdzić oficjalnie, że prezydent Andrzej Duda 18 marca znów odwiedzi Lubelszczyznę. Tym razem przyjedzie do Pszczelej Woli" - takie informacje przekazała Panorama Lubelska 6 lutego.

O sprawę zapytaliśmy bezpośrednio w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

"Nieprawdą jest, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma finansować wizytę Prezydenta RP w Pszczelej Woli. Nic nam w tej sprawie nie wiadomo" - usłyszeliśmy.

Nasi rozmówcy przekonują jednak, że... KOWR współpracuje z Kancelarią Prezydenta. Wojciech Adamczyk z ośrodka potwierdza, że "Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z KOWR i 13 ministerstwami organizuje cykl 16 wojewódzkich konferencji pt. "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich". W 2019 roku odbyło się 12 takich konferencji, cztery zaplanowano na ten rok.

Konferencje, na które idą publiczne pieniądze, przeznaczone są dla przedstawicieli administracji rządowej w terenie lub samorządowej (to wojewodowie, wójtowie, starostowie etc.). "Celem konferencji jest przekazanie informacji o dostępnych środkach pomocowych, które służą poprawie jakości życia na obszarach wiejskich" - informuje KOWR.

Jak usłyszeliśmy, ani wizyta prezydenta, ani konferencja nie zostały jeszcze opłacone. "Ewentualna zapłata zostanie dokonana po właściwym i zgodnym z umową wykonaniu usługi" - przekazał nam rzecznik prasowy KOWR Wojciech Adamczyk.

