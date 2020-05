Jeśli dojdzie do wyborów prezydenckich 23 maja, Porozumienie Jarosława Gowina wyjdzie z koalicji rządzącej i przejdzie do opozycji. Waży się też premierostwo Mateusza Morawieckiego - dowiaduje się Radio Wnet.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

W sobotę po południu (9 maja) "Dziennik Gazeta Prawna" jako pierwsza poinformowała, że w PiS poważnie rozważany jest wariant przeniesienia wyborów prezydenckich na 23 maja. Więcej na ten temat TUTAJ.

Z ustaleń Radia Wnet wynika, że Jarosław Kaczyński miał odstąpić od umowy zawartej we wtorek (6 maja) z Jarosławem Gowinem po rozmowach z grupą polityków PiS (m.in. Joachimem Brudzińskim) oraz Zbigniewem Ziobrą - prezesem Solidarnej Polski, drugiego koalicjanta PiS.



Zrealizowanie takiego wariantu - jak podaje Radio Wnet - oznacza powstanie rządu mniejszościowego i przejście większości posłów Gowina do opozycji.



"Mateusz Morawiecki w przypadku rozpadu koalicji ma rozważać złożenie dymisji" - dowiaduje się radio.



Dziennikarz radia Łukasz A. Jankowski przekazał na Twitterze, że premier Morawiecki i wicepremier Jadwiga Emilewicz mieli złożyć dymisje, ale nie zostały przyjęte. W kolejnym wpisie poinformował jednak: "Z drugiej strony dochodzą informacje, że nie było oficjalnego składania dymisji przez premiera, jak to mówią podobno nie ten etap".

Zwolennicy wyborów w maju mieli podnosić argumenty dotyczące utrzymania przywództwa w koalicji rządzącej, topniejącego poparcia dla Andrzeja Dudy oraz kwestii doprowadzenia do zmiany na stanowisku premiera. "W rozmowach o nowym rządzie na następcę Mateusza Morawieckiego wymieniany był Mariusz Błaszczak" - informuje Radio Wnet.